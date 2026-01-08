Las Heras: chocó en una moto robada, escapó y su herida lo delató

Aunque había logrado escapar del lugar a pie, la lesión que sufrió al caer de la moto robada lo delató y fue detenido en el Hospital Carrillo.

El sujeto quedó detenido tras presentarse herido en el Hospital Carrillo de Las Heras.

Un joven de 25 años fue aprehendido en Las Heras luego de una secuencia que combinó un accidente vial, una fuga y una posterior detención en la guardia médica. El sospechoso circulaba en una moto robada días atrás, cayó del rodado, escapó, pero su propia lesión lo terminó delatando.

El hecho se registró alrededor de las 17 de este miércoles, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un siniestro vial en la intersección de las calles Gutenberg y Cisterna.

En el llamado a las autoridades se relató que los ocupantes de la moto cayeron al asfalto para luego escapar a pie, dejando el vehículo abandonado en plena calle.

Al arribar personal de la Comisaría 56°, inspeccionaron la motocicleta, una Honda Wave de 110 cc, y confirmaron que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por robo, con una denuncia radicada apenas días atrás.

Cayó al ir herido al Hospital Carrillo Sin embargo, en el teatro del hecho, no se logró dar con el paradero del conductor. Cosa que cambió cuando el mismo se presentó por su cuenta en la guardia del Hospital Carrillo solicitando asistencia médica.