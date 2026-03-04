Liberaron al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras: fue imputado por exceso de la legítima defensa

Franco Adrian Correa Roble , el comerciante que atropelló y mató a un ladrón el martes en Las Heras , fue imputado este miércoles por homicidio simple en exceso de la legítima defensa . Tras eso, la fiscal Andrea Lazo, quien lidera la investigación, ordenó que recupere la libertad.

De acuerdo con las pruebas recolectadas, la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) estableció que el vecino de El Challao se excedió al repeler la agresión por parte de César Federico González Becerra contra su esposa , en el contexto de un robo en su domicilio del barrio Altos del Oeste .

Al tratarse de una calificación excarcelable, ya que prevé de 2 a 5 años de cárcel, Correa Roble fue inmediatamente libertad, luego de la audiencia en la que se formalizó la acusación en su contra.

Durante la noche del martes, cientos de vecinos del citado distrito lasherino se convocaro n para pedir que Correa Roble no quedara detenido y reclamar por los hechos de inseguridad en la zona. Además, los lugareños resaltaron que el comerciante era querido y se trata de una persona “trabajadora y solidaria”.

De acuerdo con la reconstrucción, fue aproximadamente a las 6.14 que un sujeto ingresó al domicilio de Correa Roble, de donde sustrajo una bicicleta SLP rodado 29. Para eso, agredió a la esposa de Correa Roble y eso generó un enfrentamiento con el comerciante, quien buscó repeler el ataque a la madre de sus tres hijas.

Acto seguido, el sujeto se dio a la fuga con el vehículo robado en dirección al barrio 8 de Abril. Fue allí cuando Correa Roble salió a bordo de su camioneta Toyota Hilux para perseguirlo durante cuatro cuadras, dándole alcance en el cruce de calles Río Diamante y Los Horcones, donde lo embistió y le provocó graves lesiones.

Las Heras muerte atropellado Personal de la Policía Científica trabajó en la escena donde el hombre atropelló y mató a un presunto ladrón. ALF PONCE MERCADO/MDZ

La cónyuge del comerciante dio aviso a la línea de emergencias 911 y cuando policías se desplazaron al lugar, lo encontraron con su camioneta y la bicicleta ya recuperada, en la caja del vehículo, mientras que González Becerra yacía sobre el asfalto con graves heridas.

Posteriormente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó a la escena y constató el deceso del señalado ladrón, por lo que se le dio inmediata intervención a la fiscal Lazo.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó la aprehensión de Correa Robles, quien quedó alojado en una seccional lasherina, pero terminó siendo liberado al día siguiente.