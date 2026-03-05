Mercedes Rus se refirió a la muerte del ladrón en Las Heras en medio de un megaoperativo

Un importante operativo policial se desplegó este jueves en distintos puntos del Gran Mendoza mientras continúa la investigación por el caso ocurrido días atrás en Las Heras , donde un comerciante atropelló y mató a un ladrón que había robado una bicicleta. En ese contexto, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, habló públicamente del hecho y de las acciones que se vienen realizando en distintos barrios.

El despliegue incluyó 30 allanamientos simultáneos en diferentes sectores del Gran Mendoza y se realizó en el marco de una investigación por robos reiterados. El procedimiento, el número 59 con estas características, fue coordinado entre la Policía de Mendoza y el Ministerio Público Fiscal.

Los operativos se concentraron principalmente en el barrio Democracia y Villa Junín, aunque también se extendieron a otras zonas como el barrio 8 de Abril, Santa Teresita y distintos sectores de Guaymallén. Participaron efectivos de Infantería, personal de Investigaciones y la Unidad VANT, que trabaja con vehículos aéreos no tripulados.

Según explicó la ministra Rus, el objetivo de los procedimientos es avanzar sobre una banda delictiva que operaba en la zona. Hasta el momento, el operativo dejó cinco personas aprehendidas y el trabajo policial continúa en distintos puntos.

“Estamos investigando a una banda que operaba y ya hay hasta el momento cinco personas aprehendidas”, señaló la funcionaria durante una conferencia en la que brindó detalles del despliegue. Los allanamientos fueron realizados de manera simultánea para evitar que los sospechosos pudieran escapar o ocultar elementos vinculados a los robos investigados.

Rus también remarcó que el barrio 8 de Abril viene siendo uno de los focos de trabajo policial. Según indicó, en ese lugar ya se realizaron cinco operativos similares con el objetivo de desarticular grupos delictivos que afectan a los vecinos.

El caso del comerciante que atropelló a un ladrón

Portada César Gonzalez nueva La foto de prontuario carcelario de César Federico González Becerra, el presunto ladrón que murió tras ser atropellado por la víctima de un robo en Las Heras. MDZ

En medio de la explicación sobre los operativos, la ministra también fue consultada por el caso de Las Heras ocurrido días atrás. Allí, un comerciante persiguió en su camioneta a un hombre que minutos antes había ingresado a su casa y robado una bicicleta, tras agredir a su esposa.

Durante la persecución, el sospechoso fue embestido por el vehículo y murió a causa de las lesiones. Rus calificó el episodio como una situación “desagradable desde todo punto de vista” y señaló que se trata de un caso sensible.

“Un ciudadano que por lo que sea, porque se vio intimidado, termina procediendo como lo hizo. Yo no lo estoy justificando, pero es algo lamentable. Y más lamentable aún es el resultado fatal de tener un fallecido”, expresó la ministra.

Rus también remarcó que se trata de un hecho que debe ser analizado por la investigación judicial, mientras el Gobierno continúa trabajando en operativos para combatir el delito en los barrios donde se detecta mayor actividad delictiva.

La discusión por cambios en la ley de flagrancia

allanamientos (2)

En sus declaraciones, la ministra también vinculó el caso con la discusión que se está dando en la Legislatura sobre la reforma del sistema de flagrancia. Según explicó, esta herramienta permitiría acelerar los procesos cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito.

Rus aseguró que el ladrón que murió en Las Heras tenía antecedentes por hechos en los que había sido detenido en flagrancia. “Quizás si hubiéramos tenido esta ley que estamos tratando ahora, ya habría estado condenado”, sostuvo.

La funcionaria también señaló que el Gobierno viene impulsando reformas legales para mejorar la respuesta del sistema judicial frente a delitos como los robos. Entre ellas mencionó cambios en el sistema procesal penal y la incorporación de más operadores judiciales para agilizar audiencias y resoluciones.

Mientras tanto, los operativos policiales continúan en distintas zonas del Gran Mendoza. De hecho, según indicó Rus, al mismo tiempo que brindaba declaraciones se estaba realizando un nuevo procedimiento en el barrio 8 de Abril, en busca de seguir desarticulando focos delictivos que afectan a los vecinos de la zona.