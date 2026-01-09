Asesinato en Las Heras: le dieron tres balazos antes de las Fiestas, agonizó casi un mes y murió

A comienzos de diciembre, Rodrigo Carlos Omar Herrera , de 22 años, fue blanco de un feroz tiroteo en el barrio San Lorenzo de Las Heras . La víctima sufrió tres impactos de bala y quedó internado en grave estado. Luego de pasar las Fiestas hospitalizado, murió después de Año Nuevo y el caso pasó a investigarse como un asesinato .

La causa que lidera la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien está siendo subrogada por su par Claudia Ríos durante la feria judicial, tiene como único detenido a Víctor Bruno Zárate Sosa (18), alias el Brunito, quien fue recientemente capturado, de acuerdo con fuentes cercanas al expediente.

El sospechoso fue sindicado como autor de los disparos desde la génesis de la investigación, quedando comprometido a través de la declaración de un amigo de la víctima que presenció la agresión armada. Asimismo, un presunto cómplice del Brunito fue identificado —se reserva el nombre para no entorpecer la pesquisa— y permanecía prófugo hasta la tarde este viernes.

Por su parte, poco más de una semana después del hecho, personal de Investigaciones desarrolló una serie de allanamientos para dar con los posibles responsables de la balacera . Sin embargo, más allá del secuestro de una pistola calibre 22 , cargadores, municiones y plantas de marihuana, los dos sujetos aprehendidos en esas medidas no quedaron vinculados a la causa.

Al parecer, el ataque a tiros que terminó en muerte estuvo motivado por conflictos barriales que mantenían entre la víctima y el señalado victimario, ya que el matador insultó fuertemente a Herrera mientras le efectuaba los disparos que le terminarían quitando la vida semanas más tarde, surge de la instrucción.

Feroz tiroteo en Las Heras

El ataque se produjo alrededor de las 17.30 del sábado 6 de diciembre, en momentos que Herrera y su amigo, de 20 años, descendieron de un colectivo del Grupo 600 en una parada de ómnibus de calle Álvarez Condarco, en el distrito lasherino de El Plumerillo.

Acto seguido, entraron al barrio San Lorenzo por calle Los Lapachos y, al llegar al cruce con Lencinas, fueron sorprendidos por dos sujetos a bordo de una Honda Wave blanca, uno de los cuales portaba una pistola calibre 9 milímetros e insultó a los gritos a Herrera.

En ese instante, realizó una serie de disparos contra la humanidad de la víctima, quien atinó a salir corriendo junto a su amigo, en un desesperado intento por evitar la agresión. No obstante, Herrera fue alcanzado por tres proyectiles y se desplomó frente a la manzana B, mientras que los autores se dieron a la fuga por calle Lencinas al sur.

policia científica en accion (6) La Policía Científica trabajó en la escena del tiroteo y levantó cinco vainas servidas de calibre 9 milímetros. Alf Ponce Mercado / Archivo MDZ

Ante eso, su amigo regresó y trató de auxiliarlo, pidiendo auxilio a los vecinos para que llamaran a una ambulancia. En cuestión de minutos, una mujer se ofreció a llevarlo al Hospital Carrillo a bordo de su vehículo particular.

Una vez en el nosocomio de calle Martín Fierro, los médicos constataron que tenía tres orificios de bala: uno en la pierna izquierda, con entrada y salida; otro en el tórax, que le quedó alojado y un tercero que le rozó el costado derecho del cuello, detallara la información policial.

Por su parte, durante los trabajos en la escena, la Policía Científica levantó cinco vainas servidas de calibre 9 milímetros y también secuestraron prendas de vestir ensangrentadas que pertenecían a Herrera.

El trágico final de la víctima

Debido a su delicado estado, tuvo que ser derivado al Hospital Lagomaggiore, donde permaneció internado a lo largo de casi un mes. En los últimos días, su cuadro fue agravándose hasta que, finalmente, falleció el sábado 3 de enero.

Tras el deceso, su cadáver fue trasladado al Cuerpo Médico Forense (CMF) para practicarle la necropsia correspondiente. Posteriormente, se entregaron los restos a la familia, que despidió este jueves a Herrera mediante una emotiva ceremonia.