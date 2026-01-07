El perfil y los lazos delictivos del malviviente que fue atropellado, perdió sus piernas y murió

Desde hace un par de años, el nombre de Nicolás Alejandro Varas Frías comenzó a conocerse entre los detectives policiales que trabajan en el departamento de Guaymallén . En ese periodo, fue víctima de un tiroteo y estuvo sospechado por robos y hasta un asesinato . Este martes, murió 10 días después ser atropellado y perder las piernas en un confuso hecho.

Varas Frías tenía 19 años y estaba domiciliado en calle Río Quinto de del distrito de Buena Nueva . En ese sector guaymallino era conocido por ser hijo de un renombrado delincuente de la zona: Daniel Alejandro Varas Romero (41), más conocido como el Pulga o el Pity, quien cuenta con abundantes antecedentes y condenas por delitos contra la propiedad y las personas y actualmente está en prisión, acusado por robo .

Incluso, uno de sus tíos paternos, identificado como Emiliano Damián Varas Romero (34), se encuentra detenido y debe enfrentar el juicio por un conmocionante asesinato ocurrido el 19 de noviembre de 2022 en Jujuy . Ese día, una banda de asaltantes irrumpió la distribuidora Mamprin y De La Torre , ubicada en San Salvador de Jujuy y mató de un balazo en la cabeza a un empleado llamado César Javier Martínez , que los enfrentó y trató de evitar el robo .

Bajo ese contexto familiar, Varas Frías , apodado el Nico, comenzó a protagonizar conflicto barriales desde que era menor de edad . Por ejemplo, el 11 de febrero de 2024, cuando tenía sólo 17 años, fue blanco de un ataque a tiros en el cruce de calles Chile y Río Aluminé , en el distrito guaymallino de Capilla del Rosario .

El adolescente recibió el impacto de una bala en el pecho y, pese a que pasó varias semanas internado en el Hospital Central , logró salvar su vida de milagro.

Por ese hecho de sangre fueron detenidos, meses después, dos sujetos con los que mantenía problemas de vieja data, uno de ellos conocido con el alias de El Ratita.

portada Varas Frias Nicolás Varas Frías, el malviviente que falleció este martes, días después de ser arrollado y quedar sin piernas. MDZ.

Menos de un año más tarde, el jueves 16 de enero de 2025, el Nico fue capturado como sospechoso del asesinato de Jonathan Gómez, un hombre de 37 años que fue baleado el sábado 4 y falleció el miércoles 29 de ese mismo mes. El crimen ocurrió en el interior del barrio Patrón Santiago, donde la víctima recibió un disparo en el abdomen, que resultó letal.

En esa causa, que lidera la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, hubo otros dos detenidos —un varón y una mujer—, además de Varas Frías. Sin embargo, este último terminó siendo desvinculado del asesinato y quedó en libertad al poco tiempo.

El asesinato del Nico

Luego de regresar a las calles, Varas Frías volvió a protagonizar un violento episodio en las calles de e, en esta ocasión como víctima fatal. El caso, que fue revelado por MDZ, ocurrió durante la madrugada del sábado 27 de diciembre en la Plaza del Encuentro de Villa Nueva.

Allí se encontraba Lucas Mariano Tello, de 31 años, junto su novia, Micaela Natalí Lucero, de 25. De acuerdo con el relato de ambos, en ese lugar, un grupo de malvivientes los abordó para robarles sus pertenencias.

Su versión sostiene que ofrecieron resistencia para evitar el asalto y se produjo una pelea entre Tello y los presuntos maleantes en la esquina de Libertad e Italia, que fue registrada con las cámaras de seguridad. En medio de esa situación, Lucero resultó herida y le robaron un celular, un par de zapatillas y un casco de motocicleta, elementos con los que los sospechosos se dieron a la fuga, surge del testimonio que ofrecieron a las autoridades.

auto-choque-atropellado-delincuente La sangrienta escena tras el atropello que sufrió Varas Frías. Gentileza

Por eso, Tello se subió a su Volkswagen Gol, acompañado por la chica, y fue en búsqueda de los delincuentes. Así, llegó hasta la intersección de Godoy Cruz y Alpatacal, donde se toparon con Varas Frías, a quien ambos reconocieron como uno de los ladrones.

Seguidamente, Tello, quien estaba al volante, lo arrolló y arrastró por unos 350 metros, destruyéndole por completo las piernas. Pese a que el señalado delincuente juvenil fue internado de urgencia en el Hospital Central, nunca estuvo cerca de mejorar y murió la tarde del martes 6 de enero.

La situación de la pareja detenida

Frente a la gravedad del hecho, Tello y Lucero quedaron detenidos. Más allá de que en un principio se analizó la posibilidad de que se tratara de un caso de legítima defensa, esa situación quedó descartada. Esto porque habían pasado algunos momentos desde se produjo el supuesto robo y ni la vida de Tello ni la de su pareja estaba en peligro cuando, de acuerdo con la pesquisa.

Pero, además, lo que generó ciertas dudas entre los investigadores fue que Tello contaba con amplios antecedentes policiales y está vinculado a una peligrosa familia delictiva de esa zona de Guaymallén. Así las cosas, una línea investigaba buscaba establecer si el asalto se trató de una estrategia por parte de los acusados y que todo se haya tratado de un conflicto entre conocidos con problemas de reciente o vieja data, explicaron fuentes cercanas al caso.

Lo cierto es que, tras la muerte de Varas Frías, la situación de Tello y Lucero se complicó y ambos quedaron imputados por homicidio agravado por la alevosía, calificación que prevé como única pena la prisión perpetua, en caso de que lleguen al juicio por jurados en su contra.