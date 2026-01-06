Murió el presunto ladrón que fue arrollado en Guaymallén y había quedado sin piernas

Por el caso, Lucas Mariano Tello y Micaela Natalí Lucero habían sido imputados por homicidio agravado por la alevosía en grado de tentativa . Ahora, con el crimen consumado, la calificación cambiará y ambos arriesgarán como única pena la prisión perpetua , en caso de que lleguen al juicio por jurados en su contra.

Así las cosas, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien se encuentra a cargo de la causa, modificará en las próximas horas el avoque de imputación contra ambos, que los complicará aún más en el expediente.

Más allá de que en un principio se analizó la posibilidad de que se tratara de un caso de legítima defensa en el marco de un hecho de inseguridad, esa situación se descartó. Esto porque habían pasado algunos momentos desde se produjo el supuesto robo y ni la vida de Tello ni la de su pareja estaba en peligro cuando, de acuerdo con la pesquisa.

Eso no es todo, ya que lo que generó ciertas dudas entre los investigadores fue que Tello contaba con amplios antecedentes policiales y está vinculado a una peligrosa familia delictiva de esa zona de Guaymallén . Por eso, tampoco se descartaba que el asalto no haya existido y que todo se haya tratado de un conflicto entre conocidos con problemas de reciente o vieja data, explicaron fuentes cercanas a la instrucción.

Los vecinos de Villa Nueva, conmocionados por el grave hecho durante la madrugada del 27 de diciembre.

Cómo fue el sangriento hecho en Guaymallén

El hecho de sangre ocurrió pasada la medianoche del sábado 27 de diciembre en la Plaza del Encuentro de Villa Nueva. Allí se encontraba Tello, de 31 años, junto su pareja, una muchacha de 25 años. De acuerdo con el relato de ambos, en ese lugar, un grupo de malvivientes los abordó para robarles sus pertenencias.

Al parecer, la pareja ofreció resistencia y se produjo una pelea entre Tello y los presuntos maleantes en la esquina de Libertad e Italia, la cual quedó registrada con las cámaras de seguridad. Esa versión agrega que Lucero resultó herida y le sustrajeron un celular, un par de zapatillas y un casco de motocicleta, elementos con los que los sospechosos se dieron a la fuga.

auto-choque-atropellado-delincuente El auto de Tello y la sangre de Varas Frías en la escena. MDZ.

Frente a esa situación, Tello se subió a su Volkswagen Gol, acompañado por su novia, y fue en búsqueda de los delincuentes. Así, llegó hasta la intersección de Godoy Cruz y Alpatacal, donde se toparon con Varas Frías, a quien reconocieron como uno de los ladrones.

Seguidamente, Tello, quien estaba al volante, lo arrolló y arrastró por unos 350 metros, destruyéndole por completo las piernas a Varas Frías. Pese a que el señalado delincuente juvenil fue internado de urgencia en el Hospital Central, nunca estuvo cerca de mejorar y murió la tarde de este martes.