El dolor de la familia del presunto ladrón que atropellaron y perdió las piernas

El estado de salud de Nicolás Varas Frías, de 19 años, se encuentra gravemente comprometido desde que fue atropellado y arrastrado por Lucas Mariano Tello (31) este sábado en Guaymallén , Mendoza. Mientras dos investigaciones avanzan para esclarecer el hecho , la familia del presunto ladrón herido , quien perdió sus dos piernas, pidió Justicia por las redes sociales.

Varas Frías quedó internado en el Hospital Central tras el brutal ataque que sufrió por las calles del distrito guaymallino de Villa Nueva. A partir de esto se dio inicio a dos investigaciones, una que apunta a Tello por homicidio simple en grado de tentativa y otra en contra de un grupo de jóvenes que estarían involucrados en un robo previo, entre los que se encuentra el joven herido.

Sin embargo, el crítico estado del presunto ladrón y la brutalidad del hecho fue enmarcado por su familia en las redes sociales.

"Vamos Nico, vos podes, no te rindas, estamos todos esperándote vos sos fuerte hijito el bebé de la abuela Te amo nieto querido", escribió la abuela del sujeto herido.

Esta misma mujer publicó poco después otro posteo en donde, entre otras cosas, sostuvo que "los asesinos discutieron con mi nieto, lo atropellaron, después lo arrastraron varias cuadras, lo dejaron tirado como un perro a mi nieto y se dieron el lujo, los asesinos, de ir y poner denuncia".

una

En este comunicado también pidió que se revisen las cámaras de seguridad de la zona, una de las pruebas claves para esclarecer como fue la embestida del imputado al presunto ladrón herido.

La denuncia a la que la abuela de Varas Frías hizo referencia se trata de la presentada por la pareja de Tello, sobre el supuesto robo que la misma relató a las autoridades luego de que se encontraran con la impactante escena del atropello del joven. Mientras el supuesto robo es investigado por el fiscal de Hurtos Agravados José García Mango, la causa por el atropello quedó en manos de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien ya imputó al conductor por intento de asesinato.

El brutal hecho según la pareja del imputado

Todo ocurrió pasada la medianoche de este sábado en la Plaza del Encuentro de Villa Nueva. Allí, Tello estaba junto a su pareja, su hermano y su cuñada.

Según le declaró la pareja del imputado a la policía, el grupo se resistió a un robo, lo que motivó una pelea entre el joven y los asaltantes en la esquina de Libertad e Italia. Esto habría desencadenado una riña entre ambos grupos, en la que las parejas terminan perdiendo sus teléfonos celulares y cascos de motocicleta.

El hombre asaltado decidió subirse al vehículo de ella, un Volkswagen Gol, y salir en búsqueda de los delincuentes. En la intersección de Godoy Cruz y Alpatacal encontraron al joven en mención y lo identificaron.

Es en ese momento donde se habría embestido a Varas Frías. La pareja del acusado sostuvo que pensaron que el presunto ladrón había logrado escapar, sin darse cuenta de que fue atropellado por el auto donde se movilizaban. Así, comenta que siguieron avanzando durante tres cuadras por la calle Echeverria, notando que el rodado "pierde potencia", pero aparentemente sin percatarse de la presencia del herido debajo del mismo.

Solo cuando fueron alertados por un grupo de personas que les piden que paren, habrían notado la dantesca escena.

Al detenerse es que la joven aseguró que ven por primera vez a Varas Frías totalmente incrustado en la parte baja del auto, perdiendo una gran cantidad de sangre. En ese punto relató que todos los pasajeros del auto quedaron "en shock". Sin embargo, tanto su concuñada como su pareja decidieron huir del lugar por miedo a represalias, mientras ella se quedó para explicar la situación a la policía, quienes llegaron tras ser alertados sobre las 0.15.

De esta manera, la vida del joven atropellado quedó fuertemente comprometida mientras avanzan dos investigaciones por los dos delitos que habrían ocurrido durante la noche del sábado en el distrito de Villa Nueva, Guaymallén.