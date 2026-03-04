Diabetes tipo 1 y vuelta a clases: cuando la inclusión depende de la "buena voluntad"

Una mamá cuenta el “plus” del inicio escolar con diabetes tipo 1: tecnología, acompañamiento, empatía y la urgencia de una ley que obligue a cuidar.

La vuelta a clases con un desafío extra. Para muchas familias, el inicio de clases es un momento cargado de emoción: mezcla de orgullo, nervios y esa sensación de ver crecer a hijos e hijas en el aula. Pero cuando en la mochila también viaja una condición crónica, el regreso a la escuela suma otra capa de cuidados, conversaciones y organización.

En el caso de Bruno un niño de apenas 8 años, que vive con diabetes tipo 1, cada arranque implica volver a explicar desde cero: una maestra nueva, rutinas nuevas y la necesidad de que el colegio comprenda qué significa acompañar durante toda la jornada. La familia destaca que su escuela no trata a los chicos “como un número” y que ese respaldo marca una diferencia enorme en lo cotidiano.

Julieta y Bruno Bruno y su mamá Julieta. Gentileza. La deuda pendiente: empatía y una ley que respalde En paralelo, la realidad de muchas familias es la opuesta. En grupos de madres y padres se repiten relatos de falta de empatía, decisiones institucionales que niegan asistencia y situaciones que dejan a niños y niñas expuestos en el ámbito escolar. El problema, señalan, es que en Argentina todavía no existe una ley que evite que cada inicio de clases se transforme en una batalla contra un sistema que, muchas veces, les da la espalda.

Vivir con diabetes tipo 1 se parece a sostener un equilibrio permanente, las 24 horas, los 7 días: ajustar, medir, anticipar. La tecnología ayuda —sensores e infusores que imitan funciones del páncreas y mejoran el control—, pero la escuela también tiene que adaptarse: entender los dispositivos, acompañar, actuar con sentido común y cuidado.