Imputaron al conductor que atropelló a un presunto ladrón: la versión de su novia y su entorno

El brutal atropello ocurrido en Villa Nueva, Guaymallén, en la noche de este sábado , llevó a la imputación del conductor, Lucas Mariano Tello (31) por intento de asesinato. La víctima del ataque se encuentra internada en terapia intensiva y es también investigada por el presunto robo que habría desatado el ataque.

Horas después del hecho, dos investigaciones se abrieron de forma paralela para esclarecer todas las aristas del mismo. Por el atropello que sufrió Nicolás Alejandro Varas Frías , de 19 años, la fiscal de Homicidios, Florencia Días Peralta, imputó a Tello por el delito de homicidio simple en grado de tentativa . Es defendido por los abogados Nicolás Camani y Carlos Moyano.

Por otro lado, el fiscal de Hurtos Agravados José García Mango , abrió una investigación por el robo que habría iniciado el conflicto en las calles de dicho distrito guaymallino, en el que habrían participado una gran cantidad de personas, entre ellos el joven herido.

Una vez terminó el violento hecho, y la policía se presentó en el lugar, la pareja del imputado relató a los efectivos actuantes sobre su versión de los acontecimientos. Allí, la joven de 25 años indicó que todo comenzó sobre las 23 el sábado, cuando ella y Tello se encontraban en la Plaza Encuentro de Villa Nueva , junto a su cuñado y la pareja del mismo.

En ese punto y a esa hora, un grupo de tres personas los comenzó a insultarlos y amenazarlos. Según expresó la mujer, los hermanos lograron dispersar la agresión rápidamente, con el otro grupo de personas retirándose de la zona.

Sin embargo, el testimonio sostiene que apenas 20 minutos después, esta gente vuelve al lugar, pero ahora armados con cuchillos y con la intención de robarles. Esto habría desencadenado una riña entre ambos grupos, en la que las parejas terminan perdiendo sus teléfonos celulares y cascos de motocicleta.

Aunque luego asegura que lograron recuperar sus dispositivos no fue así con los cascos de motocicleta, por lo que cuando los presuntos agresores se dispusieron a huir, estos comenzaron a seguirlos en el auto del imputado, un Volkswagen Gol, por la calle Libertad en búsqueda de recuperar los elementos robados. En este auto habrían ido las dos mujeres y Tello, mientras que su hermano se quedó en la plaza para resguardar una motocicleta.

Durante la persecución, el acusado se centró en el sujeto que portaba los cascos robados, presuntamente el herido, que estaría huyendo por la calle Godoy Cruz. En ese momento, la joven comenta que ven a esta persona intentar subir a un taxi para huir, siendo echado del mismo por el taxista, para luego intentar lo mismo en otro rodado, también sin tener éxito.

Es en ese momento donde se habría embestido a Varas Frías. La pareja del acusado sostuvo que pensaron que el presunto ladrón había logrado escapar, sin darse cuenta de que fue atropellado por el auto donde se movilizaban. Así, comenta que siguieron avanzando durante tres cuadras por la calle Echeverria, notando que el rodado "pierde potencia", pero aparentemente sin percatarse de la presencia del herido debajo del mismo.

Solo cuando fueron alertados por un grupo de personas que les piden que paren, habrían notado la dantesca escena.

auto-choque-atropellado-delincuente El automóvil donde se desplazaba Tello y con el que fue atropellado Varas Frías. Gentileza

Al detenerse es que la joven asegura que ven por primera vez a Varas Frías totalmente incrustado en la parte baja del auto, perdiendo una gran cantidad de sangre. En ese momento relató que todos los pasajeros del auto quedaron "en shock". Sin embargo, tanto su concuñada como su pareja decidieron huir del lugar por miedo a represalias, mientras ella se quedó para explicar la situación a la policía, quienes llegaron tras ser alertados sobre las 0.15.

La llegada de la policía y la detención de Tello

Al llegar las autoridades se constatan las graves lesiones en el cuerpo de Varas Frías, quien terminó perdiendo ambas piernas y se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Central. Además, los uniformados encontraron en el auto del Tello 17 gramos de marihuana.

hospital central edificio consultorios (6).JPG Varas Frías, de 19 años, fue internado en terapia intensiva dentro del Hospital Central. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Durante el repaso de las autoridades por la zona donde ocurrió el hecho se destacó la presencia de grandes manchas de sangre tanto en la rueda delantera del automóvil del acusado como en gran parte de las calles por donde fue arrastrado Varas Frías, ocupando un tramo aproximado de 350 metros.

Tiempo después, Tello se hizo presente en el teatro del hecho, donde fue aprehendido en la Comisaria Novena y sometido a un control de alcoholemia, que da resultado negativo en alcohol en sangre. Tras algunas horas esperando a que avance su situación judicial, finalmente fue imputado por el hecho que dejó al joven de 19 años en estado crítico.

Otra versión del rol del hermano

A pesar de lo relatado por la pareja del imputado a la policía, momentos después de que sucediera el hecho, desde el entorno de Tello comentaron a MDZ otra versión de como se llegó a la persecución que terminó con Varas Frías gravemente herido.

Según esta versión, al momento del presunto robo, el hermano del acusado salió corriendo con el objetivo de escapar de los malvivientes a su casa, la que estaría a escasas calles de donde ocurrió el hecho.

Es ahí donde indicaron que Tello salió en búsqueda de su hermano, quien estaría siendo perseguido por entre 5 y 6 personas, y que durante estos momentos fue que terminó atropellando a Varas Frías, todo sin percatarse de esto.

Además, se negó la versión de que Tello y Varas Frías se conocieran antes del hecho, indicando en todo momento que no se trata de un incidente que nazca de un conflicto previo entre ambos.

atropellado-delincuente-24635 Gentileza

No obstante, se describió al joven herido como una persona conflictiva que había protagonizado varios hechos delictivos y problemas dentro del departamento de Guaymallén, entre estos, destacaron el tiroteo del que fue víctima Varas Frías en febrero de 2024, por el que estuvo internado tras recibir un disparo en el pecho.

Además de esto, se subrayó que el joven de 19 años también fue investigado por un homicidio simple en grado de tentativa, ocurrido en enero de este año. Sin embargo, Tello también cuenta con prontuario plagado de hechos delictivos. Es que el imputado fue investigado casos de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real, con robo agravado por ser en poblado y en banda, daños, y amenazas simples en contexto de violencia de género.

De esta manera, el brutal hecho ocurrido en Villa Nueva este sábado abrió dos investigaciones paralelas para conocer todos los detalles del mismo, siendo Tello quien quedó más complicado tras ser imputado por intento de asesinato.