Un presunto delincuente fue atropellado y arrastrado tres cuadras por las víctimas: perdió las piernas

Un hecho de verdadera brutalidad tuvo lugar este sábado por la madrugada en Guaymallén . Un delincuente que habría asaltado a dos personas fue atropellado luego por un auto en el que iban las víctimas del robo, y producto de un larguísimo arrastre quedó en grave estado de salud y sufrió la pérdida de sus miembros inferiores.

El sujeto fue hospitalizado y el conductor del auto aprehendido. A la acompañante la trasladaron a la comisaría para declarar lo acontecido. El atropellado está en grave estado de salud y tendría antecedentes.

El hecho ocurrió pasada la medianoche de este sábado y todo comenzó en la plazoleta Murialdo, ubicada entre la calle homónima y Alpatacal, a metros de Bandera de Los Andes. Allí, un hombre de 31 años estaba junto a quien sería su pareja, una joven de 25 años, cuando un grupo de personas se acercó a robarles sus pertenencias.

Según le declaró a la policía esta pareja, se resistieron a dicho robo lo que motivó una pelea entre el joven y los asaltantes, en la cual también salió agredida la joven. Le sustrajeron un celular y se dieron a la fuga.

El hombre asaltado decidió subirse al vehículo de ella, un Volkswagen Gol , y salir en búsqueda de los delincuentes. En la intersección de Godoy Cruz y Alpatacal encontraron aparentemente a uno de ellos, un joven de 19 años (siglas NAVF) que ya fue identificado por la policía.

En ese momento se desataron los episodios más impresionantes. El conductor lo atropelló con el vehículo y lo arrastró con el mismo por al menos 350 metros. Es decir, unas tres cuadras y media. De la esquina de Godoy Cruz y Alpatacal siguió al sur hasta calle Echeverría, giró al oeste hasta Tito Laciar y a 20 metros de esa esquina se detuvo.

image La policía custodiando al auto en el que fue atropellado el delincuente. Gentileza

Testigos del lugar aseguran que el conductor tuvo intenciones de atropellarlo por cómo conducía, y señalan que en al menos una ocasión hizo marcha atrás y volvió a arrollarlo.

En la intersección de Tito Laciar y Echeverría hay manchas hemáticas en el suelo y una cámara de seguridad que habría registrado todo el suceso, la que ya está en manos de la fiscalía. La fiscal Patricia Chacón de la OF 2 dispuso el traslado en calidad de aprehendido del conductor, el traslado con auxilio de la acompañante y la víctima del atropello y presunto delincuente fue derivado al Hospital Central en grave estado de salud.

Según indicaron testigos del hecho, el sujeto de 19 años habría perdido una pierna y tenido serias lesiones en la otra -las que también podrían derivar en una amputación-. Sin embargo, fuentes policiales luego confirmaron que en realidad fueron los dos miembros inferiores los amputados.