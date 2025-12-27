La persona que atropelló al presunto ladrón al que le amputaron las piernas también tenía antecedentes

Un hecho lamentable se produjo este sábado por la madrugada en el departamento de Guaymallén . Una persona que fue asaltada buscó al ladrón en un auto , lo atropelló y arrastró durante tres cuadras y media, hasta amputarle ambas piernas. Sin embargo, la víctima no era la única persona con antecedentes, ya que el conductor también porta un amplio prontuario .

El hombre de 31 años se encontraba con quien sería su pareja (una mujer de 25 años) en la Plaza del Encuentro de Villa Nueva cuando fue asaltado por un grupo de personas. Tomó el auto a nombre de ella, quien iba como acompañante, y salió en procura del delincuente .

Logró reconocer (un joven de 19 años con antecedentes) a uno a unas cuadras (en Godoy Cruz y Alpatacal) y lo atropelló. Luego lo arrastró por tres cuadras y media provocándole serias heridas, entre ellas la amputación de las dos piernas. En un primer momento intentó fugarse pero luego se entregó para dar testimonio y quedó aprehendido.

Ahora se supo que el delincuente atropellado no era el único que tenía antecedentes, si no que también el conductor portaba un amplio prontuario . Fue investigado por robo calificado (2012), robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con robo agravado por ser en poblado y en banda (2013), infracción a la ley de estupefacientes (2014), amenazas (2015), daños (2015), y amenazas simples en contexto de violencia de género (2022). Tiene domicilio actualmente en el barrio Solidaridad de Godoy Cruz.

Por su parte, el delincuente de 19 años que fue atropellado tiene una medida pendiente que data de enero pasado por homicidio simple en grado de tentativa.

La cronología del brutal hecho

El hecho ocurrió pasada la medianoche de este sábado y todo comenzó en la Plaza del Encuentro de Villa Nueva. Allí, un hombre de 31 años estaba junto a quien sería su pareja, una joven de 25 años, cuando un grupo de personas se acercó a robarles sus pertenencias.

Según le declaró a la policía esta pareja, se resistieron a dicho robo lo que motivó una pelea entre el joven y los asaltantes en la esquina de Libertad e Italia, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad. En dicha pelea también salió agredida la joven. Le sustrajeron un celular, un par de zapatillas y un casco de motocicleta. Luego se dieron a la fuga.

El hombre asaltado decidió subirse al vehículo de ella, un Volkswagen Gol, y salir en búsqueda de los delincuentes. En la intersección de Godoy Cruz y Alpatacal encontraron al joven en mención y lo identificaron.

En ese momento se desataron los episodios más impresionantes. El conductor lo atropelló con el vehículo y lo arrastró con el mismo por al menos 350 metros. Es decir, unas tres cuadras y media. De la esquina de Godoy Cruz y Alpatacal siguió al sur hasta calle Echeverría, giró al oeste hasta Tito Laciar y a 20 metros de esa esquina se detuvo. Testigos del lugar aseguran que el conductor tuvo intenciones de atropellarlo por cómo conducía, y señalan que en al menos una ocasión hizo marcha atrás y volvió a arrollarlo.

auto-atropellado-delincuente-3

El conductor inmediatamente se dio a la fuga y la joven acompañante no. Personal policial llegó al lugar y la entrevistó. Minutos más tarde, otra persona acudió al lugar a devolver los elementos que presuntamente habían sido sustraídos, pero los efectivos no pudieron identificarla. Al cabo de una hora se presentó el conductor dispuesto a entregarse y declarar.

En la intersección de Tito Laciar y Echeverría quedaron manchas hemáticas en el suelo y una cámara de seguridad que habría registrado todo el suceso. Todo quedó en manos de la Oficina Fiscal 2 que intervino, a cargo de Florencia Peralta, quien dispuso el traslado en calidad de aprehendido del conductor, el traslado con auxilio de la acompañante. Además, la víctima del atropello fue derivado al Hospital Central en grave estado de salud.

Según indicaron testigos del hecho, el sujeto de 19 años habría perdido una pierna y tenido serias lesiones en la otra -las que también podrían derivar en una amputación-. Sin embargo, fuentes policiales luego confirmaron que en realidad fueron los dos miembros inferiores los amputados.

El estado de salud de la persona atropellada

En cuanto al presunto delincuente que fue atropellado, testigos del lugar aseguran que habría gritado a lo largo del trayecto en búsqueda de auxilio, despertando el interés de los vecinos de la zona. Algunos aseguraron que se mantuvo consciente. De hecho, aún en el momento en el que era arrastrado aparentemente tras el desprendimiento de un miembro inferior, siguió solicitando ayuda.

Al lugar en el que se detuvo el auto (Echeverría y Tito Laciar) acudió personal policial y también una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. El médico a cargo le diagnosticó politraumatismos por accidente de tránsito y rápidamente lo trasladaron al Hospital Central.

En el nosocomio lo ingresaron rápidamente al quirófano. A las 6.15 las autoridades del Hospital Central confirmaron que el sujeto quedó internado, en grave estado, en terapia intensiva.