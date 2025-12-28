El día que intentaron matar al presunto ladrón atropellado en Guaymallén

Un presunto intento de robo terminó en el atropello e internación de un joven de 19 años . Se trata de Nicolás Alejandro Varas Frías, quien fue embestido por Lucas Mariano Tello este sábado. Sin embargo, la vida de la víctima está fuertemente ligada a las calles, teniendo en cuenta que en 2024 casi es asesinado de un disparo .

En aquella oportunidad, el joven que hoy vuelve a pelear por su vida se encontraba en el cruce de las calles Chile y Río Aluminé, en el distrito guaymallino de Capilla del Rosario, en la madrugada del domingo 11 de febrero de ese año. Allí, Varas Frías fue abordado por dos sujetos que sin mediar palabras le dispararon en el pecho antes de darse a la fuga.

Los atacantes fueron identificados y detenidos un mes después del hecho de sangre. Estos eran dos jóvenes de 20 y 23 años, en ese momento, que terminaron siendo imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa . El más joven de los dos, conocido en las calles como el "Ratita" fue señalado como quien disparó contra el joven herido.

El impacto de bala fue recibido por Varas Frías en el pecho, lo que significó que se mantenga internado en el Hospital Central por un largo tiempo. Sin embargo, logró recuperarse milagrosamente.

Los detenidos e imputados por el tiroteo en contra de Varas Frías en febrero de 2024.

Ahora el joven volvió a ser alojado en el mismo nosocomio por el brutal atropello que sufrió el distrito de Villa Nueva a manos de Tello, de 31 años.

Todo comenzó en la Plaza del Encuentro de Villa Nueva. Allí, el conductor de un Volkswagen Gol estaba junto a su pareja, una joven de 25 años, cuando un grupo de personas se acercó presuntamente a robarles sus pertenencias.

Según le declaró a la policía esta mujer, la pareja se resistió a dicho robo, motivando una pelea entre el joven y los asaltantes en la esquina de Libertad e Italia, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad. En dicha pelea también salió agredida la joven. Le sustrajeron un celular, un par de zapatillas y un casco de motocicleta. Luego se dieron a la fuga.

auto-atropellado-delincuente

Tras este violento episodio, Tello decidió subirse al vehículo y salir en búsqueda de los delincuentes. En la intersección de Godoy Cruz y Alpatacal reconoció a Varas Frías, y directamente lo atropelló para luego arrastrarlo por al menos 350 metros.

Testigos del lugar relataron a MDZ que el conductor tuvo intenciones de atropellarlo por cómo conducía, y señalaron que en al menos una ocasión hizo marcha atrás y volvió a arrollarlo. Inmediatamente después, se habría dado a la fuga, aunque al cabo de una hora volvió al teatro del hecho dispuesto a entregarse.

Este incidente resultó en que Varas Frías perdiera sus dos piernas. Además, fuentes policiales informaron que el joven quedó internado bajo terapia intensiva.

Ambos implicados con antecedentes

A partir de la identificación de la víctima del atropello, los efectivos constataron que se trataba de un delincuente con una acusación de homicidio simple en grado de tentativa, ocurrido en enero de este año, dentro de su prontuario.

No obstante, esta no sería la única persona con antecedentes, ya que luego se supo que el sujeto que conducía, se dio a la fuga, luego se entregó y quedó detenido; porta un extenso historial delictivo.

Fue investigado por robo calificado (2012), robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real, con robo agravado por ser en poblado y en banda (2013), infracción a la ley de estupefacientes (2014), amenazas (2015), daños (2015), y amenazas simples en contexto de violencia de género (2022). Tiene domicilio actualmente en el barrio Solidaridad de Godoy Cruz.

Así, Varas Frías volvió a luchar por su vida en las camas del Hospital Central a casi dos años del tiroteo que casi termina con su vida.