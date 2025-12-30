Imputaron a la novia del conductor que atropelló a un presunto ladrón en Guaymallén

La Justicia confirmó este martes la imputación de la novia del conductor acusado de protagonizar un violento atropello en Villa Nueva el viernes pasado.

La Justicia confirmó este martes la imputación de la novia del conductor acusado de protagonizar un violento atropello en Villa Nueva, Guaymallén. El hecho ocurrió el 26 de diciembre por la noche y dejó gravemente herido a un joven de 19 años, que permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Central.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, Lucas Mariano Tello Sánchez y su novia, Micaela Natalí Lucero, fueron imputados por el delito de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa. La causa quedó en manos de la fiscal Claudia Ríos, quien investiga el episodio ocurrido cerca de las 23.50 del viernes, cuando la víctima fue arrollada y arrastrada varios metros por un automóvil.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el joven atropellado, Nicolás Alejandro Varas Frías, habría estado involucrado en un presunto robo previo. Por ese motivo, se abrieron dos investigaciones paralelas. “Se intenta esclarecer tanto el atropello como el delito que habría desencadenado el conflicto”, señalaron fuentes judiciales.

Nicolás Varas Frías, el presunto ladrón atropellado en Villa Nueva, Guaymallén. Su familia pidió Justicia por su caso. En su declaración ante la Policía, la pareja del imputado relató que todo comenzó con amenazas y una pelea en una plaza del barrio. Luego, aseguró que un grupo regresó armado con cuchillos y les robó pertenencias. "Decidimos seguirlos para recuperar los cascos", explicó la joven, al referirse a la persecución posterior.

Durante ese trayecto, Varas Frías fue embestido por el vehículo. Según el testimonio, recién varias cuadras después advirtieron que el joven estaba atrapado debajo del auto. “El rodado empezó a perder potencia”, relató la testigo, quien afirmó que entraron en shock al ver la gravedad de la escena.