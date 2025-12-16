Armas, drogas y detenidos en una serie de allanamientos por un intento de asesinato en Las Heras

Una serie de allanamientos aplicados este martes en Las Heras terminaron con la detención de dos sospechosos y el secuestro de armas y drogas . La medida fue dictada en el marco de la investigación por un intento de asesinato ocurrido dentro del mismo departamento.

Siguiendo las directivas de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, efectivos de la Unidad Investigativa de Las Heras (UID) efectuaron cuatro allanamientos en distintas partes de Las Heras.

De estos, solo en uno, perpetrado en el barrio Plumeriilo Norte, se dio con dos sujetos sospechados de haber participado en el tiroteo que atentó contra la vida de otro joven a principios de diciembre. Además, se secuestraron siete plantas de cannabis, con un peso total de 646 gramos y una gran cantidad de cartuchos, cargadores y una pistola calibre 22.

Las otras intervenciones fueron desplegadas en otras partes del departamento. Concretamente, en los barrios de Dorrego, Santa Teresita y Sismo V. Sin embargo, todos ellos dieron resultados negativos.

El hecho por el que se aprehendió a dos jóvenes lasherinos fue un tiroteo que dejó a un sujeto hospitalizado tras recibir tres impactos de bala.

Esto ocurrió en la tarde del 6 de diciembre, dentro del barrio San Lorenzo, también ubicado dentro de Las Heras. Allí, mientras la víctima circulaba con dos amigos, fue abordada por dos sujetos movilizados en una motocicleta.

Uno de estos apuntó su arma contra el grupo de jóvenes y disparó en varias ocasiones. Como resultado, uno de ellos quedó gravemente herido, y los responsables se dieron a la fuga, el conductor de la motocicleta en este mismo rodado, pero el tirador en un auto Peugeot, color blanco, que lo estaría esperando para huir.

Las detenciones realizadas este martes se corresponden con los sospechosos de ser los conductores de ambos vehículos, mientras aún se busca al tirador.