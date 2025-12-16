Donald Trump declaró al fentanilo como un "arma de destrucción masiva"

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , firmó una orden ejecutiva que declara al fentanilo y a sus principales sustancias químicas precursoras como un “arma de destrucción masiva”. Asimismo, calificó al fentanilo ilícito como la sustancia “más cercana a un arma química que a un narcótico”.

“Cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo”, indica el texto difundido por el Gobierno de Donald Trump, en el que se instruye al Departamento de Justicia de Estados Unidos a iniciar de inmediato investigaciones y procesos judiciales vinculados al tráfico de esta sustancia.

Además, la orden ejecutiva contempla que los Departamentos de Defensa y de Justicia evalúen la posibilidad de aportar recursos militares para apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley en territorio estadounidense.

La crisis de salud pública causada por el fentanilo ha sido objeto de atención prioritaria en Estados Unidos en los últimos años. El compuesto, un opioide sintético de alta potencia, es utilizado en contextos médicos controlados, pero su producción ilícita se ha expandido, generando una ola de sobredosis en distintos estados.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el número de muertes por sobredosis asociadas al fentanilo aumentó de forma sostenida desde mediados de la década pasada, y se estima que esta sustancia está presente en la mayoría de los fallecimientos por opioides registrados en el país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas(NIDA, por sus siglas en inglés), “las muertes relacionadas con opioides sintéticos distintos de la metadona (principalmente fentanilo fabricado ilícitamente o IMF) disminuyeron de 73.838 muertes por sobredosis registradas en 2022 a 72.776 en 2023”.

Trump evalúa bajar la peligrosidad de la calificación de la marihuana

En paralelo a esta medida, el presidente Trump declaró que su administración está considerando “muy seriamente” la firma de otra orden ejecutiva para reclasificar la marihuana en una categoría de menor peligrosidad dentro de la legislación federal. La posible modificación aliviaría las restricciones actuales y permitiría reconocer formalmente que el cannabis posee usos médicos aceptados bajo la ley federal.

De concretarse, este cambio implicaría un giro en la política nacional sobre drogas, al modificar la actual ubicación de la marihuana en el listado de sustancias controladas. Actualmente, el cannabis se encuentra clasificada como una droga de tipo I, lo que significa que es considerada sin uso médico reconocido y con alto potencial de abuso. Su pasaje a una categoría inferior permitiría facilitar la investigación científica y el acceso regulado con fines terapéuticos.