El cometa 3I/ATLAS se podrá ver esta semana desde la Tierra: cuándo y cómo observarlo

Este año, uno de los mayores hallazgos científicos fue el cometa 3I/ ATLAS , un objeto cuyo origen lo hace completamente único: proviene de otro sistema solar. En un principio, su naturaleza fue un misterio; algunos incluso pensaron que se trataba de una nave alienígena, pero tras varias investigaciones, se confirmó que era un cometa.

Su rara trayectoria y su aproximación a la Tierra lo convierten en un evento astronómico que ha captado la atención de científicos y aficionados.

Ese origen inusual empezó a aclararse a comienzos de julio. El objeto fue detectado oficialmente el 1 de julio de 2025 por el sistema de sondeo ATLAS, financiado por la NASA , desde el observatorio de Río Hurtado, en Chile. A partir de ese aviso, los astrónomos revisaron registros anteriores y confirmaron que ya había sido observado desde el 14 de junio, lo que permitió reconstruir su recorrido con mayor precisión.

Con esos datos, los especialistas pudieron determinar que su trayectoria no está ligada a la gravedad del Sol. La órbita hiperbólica del objeto confirmó que no se trata de un cuerpo nacido en el sistema solar, sino de un visitante proveniente del espacio interestelar, que atraviesa nuestra región cósmica solo de manera transitoria.

El cometa pasará a unos 274 millones de kilómetros de la Tierra el 19 de diciembre, sin riesgo de impacto.

Esa condición también quedó reflejada en su nombre. La denominación 3I/ATLAS responde a una convención científica: el número 3 indica que es el tercer objeto interestelar descubierto, la letra I señala justamente su origen interestelar y ATLAS hace referencia al sistema de telescopios que permitió identificarlo, el Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System. Antes que él, solo se habían confirmado ‘Oumuamua y 2I/Borisov .

Cuándo se podrá ver este cometa

En ese contexto, el dato que más interés genera es su paso cercano a la Tierra. El viernes 19 de diciembre, el cometa alcanzará su punto de mayor aproximación, cuando se ubicará a unos 274 millones de kilómetros, una distancia enorme que equivale a más de 700 veces la separación entre la Tierra y la Luna.

Embed - El cometa Atlas se podrá ver esta semana desde la Tierra

Aunque durante su recorrido cruzó la órbita de Marte, los científicos remarcan que no existe ningún riesgo. Incluso en su punto más cercano, el cometa permanecerá a casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol, por lo que cualquier posibilidad de impacto queda completamente descartada.

Quienes deseen observarlo deberán hacerlo con ayuda técnica. Para detectar el cometa será necesario un telescopio con una abertura mínima de 30 centímetros, ya que no podrá verse a simple vista. Por eso, se recomienda asistir a observatorios o a actividades de observación astronómica organizadas.

Como complemento, también es posible seguir su recorrido de manera virtual. La NASA ofrece la herramienta interactiva “Eyes on the Solar System”, que permite visualizar la posición actual del cometa y su trayectoria a través del sistema solar. La plataforma está disponible en inglés y se puede consultar en línea.