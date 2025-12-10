NASA eligió su foto de diciembre y muestra un fenómeno imposible de ver para el ojo humano

La NASA publicó su foto destacada de diciembre y eligió una escena tomada desde la Tierra , no desde un telescopio. En la imagen aparece un brillo llamado sprite rojo, que en español a veces se traduce como "duende rojo".

La NASA aclara que no es ninguna criatura ni nada raro: es un destello de luz que nace arriba de una tormenta y sube hacia el cielo, tan rápido que dura menos que un parpadeo. Por eso es un fenómeno imposible de ver a simple vista.

Estos sprites rojos ocurren cuando una tormenta está muy cargada y lanza una luz hacia arriba en lugar de hacia abajo. La NASA explica que pueden tener forma de líneas o raíces rojas, y que se mueven tan rápido que solo una cámara muy atenta logra captarlos. Ver uno tan claro es un golpe de suerte, y por eso esta foto se volvió tan especial.

La foto fue tomada por Nicolas Escurat, participante del proyecto Spritacular de la NASA, y el texto original fue escrito por Miles Hatfield.

La foto elegida por la NASA combina historia y un fenómeno natural difícil de ver. Abajo aparece el castillo medieval de Beynac, quieto y oscuro, y arriba se ve el destello rojo que subió desde la tormenta en un segundo exacto. El contraste entre la piedra del castillo y el brillo rojo en el cielo hace que la imagen sea muy fuerte y fácil de entender incluso sin saber ciencia.

La NASA incluyó esta foto en su selección mensual porque muestra con claridad cómo este fenómeno aparece y desaparece sin que nadie pueda notarlo. El cielo estaba cubierto, la tormenta avanzaba, y justo en ese instante la cámara captó la luz roja estirándose hacia arriba como un trazo rápido.

Un fenómeno breve y esquivo

La NASA cuenta que estos destellos aparecen en un punto del cielo que normalmente no vemos bien, muy arriba de las nubes. Como duran tan poco, la mayoría de las veces pasan totalmente desapercibidos. Solo aparecen cuando la tormenta está muy fuerte y manda esa luz hacia arriba, como si el cielo hiciera un dibujo rojo y lo borrara al instante.

Aunque este tipo de fenómenos no son peligrosos, la NASA los estudia porque ayudan a entender cómo funcionan las tormentas y cómo se mueve la energía en el cielo. Cada vez que la NASA consigue una foto tan clara, la usa para mostrar que nuestro planeta también tiene momentos sorprendentes que ocurren sin que nadie los vea.

Algunos sprites pueden ser muy altos, como un edificio enorme, pero duran tan poco que parecen invisibles. Por eso la NASA destaca tanto esta imagen: logró capturar algo que normalmente desaparece sin dejar rastro.

Las fotos que eligió la NASA para los meses pasados

image La foto del mes de enero muestra auroras brillando en el cielo nocturno, creadas cuando partículas del Sol chocan con la atmósfera y producen luces de colores. NASA

image Asteroides moviéndose por el espacio en distintas formas y tamaños, como rocas gigantes que viajan alrededor del Sol, es la foto elegida para febrero. NASA

image La imagen de marzo muestra cómo se mueve la radiación en el espacio, usando colores para representar energía invisible para el ojo humano. NASA

image En abril se puede apreciar la vista de la Tierra desde arriba, donde se observan nubes, agua y zonas de desierto que muestran cómo se conectan el aire y el océano. NASA

image La foto de mayo muestra la superficie de Marte con rocas y capas de tierra marciana, revelando cómo se formó el planeta y cómo cambia con el tiempo. NASA

image La foto de junio muestra restos coloridos de una estrella que explotó hace mucho tiempo, formando una nube brillante llamada supernova. NASA

image Para la foto de julio se eligió una imagen del Sol visto de cerca, mostrando manchas, energía y zonas calientes que se mueven constantemente en su superficie. NASA

image Foto del mes de agosto. Una galaxia en espiral llena de estrellas, polvo y gas, girando alrededor de un centro muy brillante. NASA

image La foto de septiembre muestra bloques de hielo flotando en el Ártico, donde el mar se congela y forma paisajes que cambian con la temperatura. NASA

image Para la foto de octubre la NASA eligió a la luna Ío, uno de los satélites de Júpiter, conocida por sus colores y por ser el lugar con más volcanes activos del sistema solar. NASA