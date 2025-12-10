NASA eligió su foto de diciembre y muestra un fenómeno imposible de ver para el ojo humano
La NASA eligió como foto del mes una imagen tomada desde la Tierra que captó un fenómeno muy raro: un destello rojo que aparece por un momento y que casi nadie puede ver.
La NASA publicó su foto destacada de diciembre y eligió una escena tomada desde la Tierra, no desde un telescopio. En la imagen aparece un brillo llamado sprite rojo, que en español a veces se traduce como "duende rojo".
La NASA aclara que no es ninguna criatura ni nada raro: es un destello de luz que nace arriba de una tormenta y sube hacia el cielo, tan rápido que dura menos que un parpadeo. Por eso es un fenómeno imposible de ver a simple vista.
Estos sprites rojos ocurren cuando una tormenta está muy cargada y lanza una luz hacia arriba en lugar de hacia abajo. La NASA explica que pueden tener forma de líneas o raíces rojas, y que se mueven tan rápido que solo una cámara muy atenta logra captarlos. Ver uno tan claro es un golpe de suerte, y por eso esta foto se volvió tan especial.
La foto fue tomada por Nicolas Escurat, participante del proyecto Spritacular de la NASA, y el texto original fue escrito por Miles Hatfield.
Qué muestra la imagen que eligió la NASA
La foto elegida por la NASA combina historia y un fenómeno natural difícil de ver. Abajo aparece el castillo medieval de Beynac, quieto y oscuro, y arriba se ve el destello rojo que subió desde la tormenta en un segundo exacto. El contraste entre la piedra del castillo y el brillo rojo en el cielo hace que la imagen sea muy fuerte y fácil de entender incluso sin saber ciencia.
La NASA incluyó esta foto en su selección mensual porque muestra con claridad cómo este fenómeno aparece y desaparece sin que nadie pueda notarlo. El cielo estaba cubierto, la tormenta avanzaba, y justo en ese instante la cámara captó la luz roja estirándose hacia arriba como un trazo rápido.
Un fenómeno breve y esquivo
La NASA cuenta que estos destellos aparecen en un punto del cielo que normalmente no vemos bien, muy arriba de las nubes. Como duran tan poco, la mayoría de las veces pasan totalmente desapercibidos. Solo aparecen cuando la tormenta está muy fuerte y manda esa luz hacia arriba, como si el cielo hiciera un dibujo rojo y lo borrara al instante.
Aunque este tipo de fenómenos no son peligrosos, la NASA los estudia porque ayudan a entender cómo funcionan las tormentas y cómo se mueve la energía en el cielo. Cada vez que la NASA consigue una foto tan clara, la usa para mostrar que nuestro planeta también tiene momentos sorprendentes que ocurren sin que nadie los vea.
Algunos sprites pueden ser muy altos, como un edificio enorme, pero duran tan poco que parecen invisibles. Por eso la NASA destaca tanto esta imagen: logró capturar algo que normalmente desaparece sin dejar rastro.