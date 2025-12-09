El eclipse que no volverá a verse en 100 años: así será el fenómeno que oscurecerá todo

La NASA confirmó que el próximo eclipse solar tendrá la duración más larga del siglo XXI: cuándo podrá verse y por qué.

Cada vez es más creciente la tendencia de personas interesadas en los fenómenos astronómicos y uno de los que más llama la atención es el eclipse solar. En este sentido, la NASA ha dado a conocer que el próximo eclipse solar total será el 2 de agosto del 2027.

Este evento astronómico histórico no es uno más sino el más largo del siglo XXI. Según el organismo, a franja de totalidad alcanzará los 6 minutos y 22 segundos de oscuridad absoluta, una duración excepcional que no se repetirá en los próximos cien años. Este fenómeno ocurrirá gracias a una alineación especialmente favorable entre la Tierra, la Luna y el Sol, lo que permitirá que el día se transforme en noche durante varios minutos.

Cuándo se produce un eclipse Los eclipses se producen cuando los tres cuerpos celestes se alinean perfectamente, proyectando la sombra de la Luna sobre la superficie terrestre. En 2027, la zona de totalidad se extenderá a lo largo de una franja amplia que recorrerá el océano Atlántico, el norte de África, incluyendo regiones de Marruecos, Argelia y Egipto, y parte de Oriente Medio, hasta finalizar en Somalia. La NASA señala que el punto de mayor oscuridad se registrará en la región egipcia de Luxor y Asuán, donde el eclipse alcanzará su máximo esplendor.

Este eclipse será tan prolongado por dos factores clave: la Luna estará en un tramo de su órbita particularmente cercano a la Tierra y, a la vez, el planeta se encontrará en una posición ligeramente más alejada del Sol. Esa combinación permite que el disco lunar cubra completamente al solar por más tiempo, generando una sombra más extensa y duradera.