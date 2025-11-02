El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: dónde verlo y cuánto va a durar
El eclipse solar total será el más largo de este siglo y dará seis minutos de oscuridad, según la NASA.
El mundo presenciará un gran fenómeno en 2027. Según datos de la NASA Goddard Space Flight Center y del portal especializado Time and Date, el eclipse tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos. Pero solo se podrá ver en África y Medio Oriente.
¿Qué dijo la NASA?
En 2027 habrá un eclipse total del Sol. La Luna se interpondrá completamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una zona conocida como “banda de la totalidad”. Ese lugar se sumirá en la oscuridad absoluta durante varios minutos, dejando lugar a una corona solar.
Según los cálculos de la NASA, el eclipse será el más prolongado sobre tierra firme del siglo. A pesar de que el eclipse de 2009 tuvo una duración de 6 minutos y 38 segundos, su fase total más extensa ocurrió sobre el océano Pacífico, lejos de observatorios y centros urbanos.
Sin embargo, el eclipse de 2027 ofrece una visibilidad en zonas habitadas y de fácil acceso. Cabe destacar que la mayor duración se registrará cerca de Luxor, Egipto, donde el sol quedará completamente cubierto, así lo señalaron desde NASA Eclipse Catalog.
La sombra será de 250 kilómetros y comenzará en el océano Atlántico, pasará por el estrecho de Gibraltar, cruzará el norte de África y la península arábiga antes de concluir en el océano índico. El eclipse se podrá ver en España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.