El último eclipse del año será largo y afectará a algunos signos del zodiaco

El horóscopo reveló su pronóstico teniendo en cuenta que este fenómeno durará 4 horas y media, y cubrirá hasta un 86% del disco solar.

Según el horóscopo, un eclipse abre un portal de transformación y otros para cerrar ciclos. Este evento te da la oportunidad de renovarse espiritualmente y liberarte de viejas energías, sobre todo de aquellas sombras donde se oculta tu ego. Desde la astrología aseguraron que el eclipse afectará a algunos signos del zodiaco.

El domingo 21 de septiembre tendrá lugar un eclipse solar parcial profundo y se dará un día antes del equinoccio, lo que marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el norte. Será el segundo y último eclipse del año, por lo que deberías aprovechar todas sus energías para renovarte.

Eclipse.jpg El eclipse afectará a ciertos signos del zodiaco. Archivo.

Teniendo en cuenta que el eclipse conecta el consciente con el inconsciente, algunos signos del zodiaco tendrán la oportunidad de sacar sus problemas al exterior y encontrar soluciones. Son solamente dos los signos que serán afectados, pero si tienes un amigo de los signos mencionados, deberías avisarle lo que se avecina.

Los signos del zodiaco que serán afectados por el eclipse El primero de los afectados será Leo. Las personas de este signo del zodiaco sentirán que algunas relaciones han llegado al final porque no les permiten crecer. Es el momento perfecto para hacer introspección y decidir qué hacer para avanzar en sus proyectos personales y laborales.