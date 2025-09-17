Fortalece tus pulmones y respira mejor: lo que debes comer

Lo que entra por la boca le dará fuerza a tus pulmones. En esta primavera respira mejor. Esta es la clave.

Los pulmones trabajan cada día sin descanso. Comer con intención no solo llena el estómago, también refuerza la capacidad de respirar bien. La alimentación es una defensa real contra todo lo que pueda afectar en esta primavera: la contaminación, el humo y las partículas.

Tus pulmones y lo que comes La vitamina C se concentra en los pulmones y actúa como un escudo natural. Su acción permite que los antioxidantes se regeneren y bloqueen el daño de los contaminantes. Frutas como kiwi, guayaba, naranja o pomelo resultan esenciales para este refuerzo interno que protege las células encargadas de oxigenar la sangre.

Los carotenoides dan color a zanahorias, jitomates y espinacas, y también brindan protección. Estos pigmentos se acumulan en los alveolos y neutralizan los efectos del desgaste cotidiano. Una ensalada con estos ingredientes es una forma directa de apoyar el funcionamiento de las vías respiratorias y mantenerlas resistentes.

El magnesio tiene un papel destacado en la apertura de los bronquios. Al relajarlos, evita que se cierren cuando el aire está cargado de polvo o humo. Almendras, semillas de calabaza y legumbres aportan este mineral que ayuda a conservar una respiración fluida y sin tensión.