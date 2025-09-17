Flor Jazmín Peña, en shock por los dichos de su ex: "Me siento vulnerada"

Lo que parecía una confesión en tono de broma terminó en escándalo. En pleno streaming, Agustín Franzoni, ex pareja de Flor Jazmín Peña , aseguró tener “ videos que no va a borrar” de una ex, insinuando que podrían valer una fortuna en el futuro.

Aunque no la nombró, la producción musicalizó el momento con la cortina de “Nadie Dice Nada”, el programa donde Flor trabaja, dejando en claro a quién se refería.

La reacción no tardó. Flor Jazmín Peña se mostró devastada y confirmó que iniciará acciones legales. “Me siento completamente vulnerada. No puedo quedarme de brazos cruzados confiando en que no va a hacer nada con ese material. Esta vez cruzó una línea”, expresó en un mensaje leído por Ángel de Brito en LAM.

La bailarina, que mantuvo una relación con Franzoni durante un año, lamentó que el comentario se hiciera en vivo, con risas cómplices en el estudio y sin que nadie lo frenara. “Me da vergüenza tener que hablar de algo tan íntimo. Que le llegue a mis viejos. Que se rían. Que lo digan como si fuera gracioso”, agregó, visiblemente afectada.

Franzoni, por su parte, intentó justificar sus dichos como “una broma en contexto de juego”, pero sus palabras no lograron frenar el repudio. “No tengo ningún flash drive, fue todo en tono de chiste”, dijo en su descargo. Sin embargo, Flor dejó claro que no lo sintió como tal: “Lo siento como una amenaza”.

La denuncia ya está en marcha y Flor busca sentar un precedente. “No voy a permitir que jueguen con mi vida privada. Espero que esto sirva para que nadie más se atreva a vulnerar mi intimidad”, sentenció.