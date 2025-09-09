La relación entre el eclipse del domingo y el resultado de las elecciones, según una astróloga

La astróloga Ana Leyens comenta la relación entre el eclipse del domingo y el resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Pasó el domingo 7 de septiembre. Hubo un eclipse de luna total y a la vez, fueron las elecciones en la provincia de Buenos Aires donde se impuso cómodo el Frente Fuerza Patria, es decir el peronismo, sobre La Libertad Avanza.

¿Tiene relación para la astrología el eclipse con el resultado electoral? La astróloga Ana Leyes conversó con MDZ Radio y explicó el vínculo observando la carta natal de Argentina.

La mirada sobre el eclipse "Observando la carta natal de Argentina, hay algunas relaciones con las coincidencias al observar el cielo en el momento del eclipse sobre la carta", sostuvo la astróloga.

En ese sentido aseguró que "le llamó la atención que el grado donde estuvo la luna en el momento del eclipse estaría en conjunción con el Plutón de la carta natal del país. El hecho de que la Luna haya conectado con Plutón, nos habla de que pueden movilizarse cuestiones muy profundas en torno a la pertenencia, al país como una comunidad , en el sentido de la unidad que puede haberse modificado a nivel memorias y raíces muy profundas".

Además, Leyens agregó: "La Luna rige las emociones este sentido de pertenencia tan necesario para la supervivencia humana. Por otro lado Plutón es un planeta que rige los procesos de transformación y empoderamiento. Estos procesos de transformación vienen de la mano de una purga, de una renovación profunda relacionada a poder conectar con todo aquello que hemos excluído, que aparece en las sombras. A través de esto, surge un empoderamiento".