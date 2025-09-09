¿Se cambió de bando? A qué fue el Mago sin Dientes a la Casa Rosada

El mediático Pablo Cavaleiro, fiel seguidor del PRO, fue hasta Balcarce 50 para realizar un pedido que quedó registrado en las cámaras.

En medio de la tensión y las reuniones de crisis en la Casa Rosada por la derrota electoral, se vivió un momento insólito: el mediático Pablo "Mago sin Dientes" Cavaleiro se presentó en la puerta para pedir una reunión con el presidente Javier Milei.

El Mago sin Dientes, un histórico militante del PRO, llegó a la explanada de la Casa Rosada mientras se retiraban figuras clave como Patricia Bullrich y los intendentes Diego Valenzuela y Ramón Lanús. Abordado por la prensa, explicó el motivo de su visita: "Sinceramente, yo vine para que me escuche, quiero que me escuche el presidente, quiero hablar". El mediático buscaba entender por qué el PRO, su partido, no tuvo mayor protagonismo en la alianza con La Libertad Avanza.

Mago sin Dientes

En diálogo con TN, el Mago sin Dientes, visiblemente preocupado, se preguntó: "¿Dónde está ese partido político (PRO) que tuvo en un momento el gobierno de la Ciudad, el gobierno de la provincia, la nación? Y hoy quiero que me escuchen porque yo quiero que la Argentina salga adelante".

"Hubo un PRO, un partido que me dijo 'apoyemos a este gobierno' y ese partido que a mí me representa dijo 'apoyemos este gobierno'. Y yo hoy estoy queriendo hablar con este Gobierno, que me escuchen", insistió.