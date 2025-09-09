La rebelión de La Libertad Avanza: los tuiteros del Gobierno mostraron su bronca, luego de la "mesa" de Milei

La derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires despertó una ola de reproches internos que complican al Gobierno. Luego de la primera reunión de funcionarios que encabezó este martes Javier Milei en la Casa Rosada, los tuiteros aliados al oficialismo expresaron su desencanto.

Tal vez, el más llamativo el de Daniel Parisini, conocido en X como "Gordo Dan", alineado con Santiago Caputo dentro del Gobierno nacional. Reclamó que Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja dejen de “usar de escudo humano” a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

"Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron", expresó.

El mensaje generó repercusiones inmediatas en el círculo político libertario, donde persisten disputas internas respecto al rol de los principales armadores del espacio. Mientras Milei insiste en consolidar la cohesión de su fuerza, las críticas públicas exhiben la fragilidad de algunos equilibrios internos.

Otro de los que canalizó su malestar fue Esteban Glavinich, a quién se le atribuye el dominio de la cuenta Traductor Te Ama en X. "Cuando los más fieles y leales te hacen un llamado de atención es en serio", dijo en referencia a la publicación de Parisini, y a la ola de críticas que los libertarios lanzaron este martes con la consigna #MileiEscuchanos, que se volvió tendencia.

Cuando los más fieles y leales te hacen un llamado de atención es en serio.



Cuando los chupapijas que hasta el 10 de diciembre de 2023 estaban con el equipo rival y desde ese día te dicen "Sí general" aplauden cuando los fieles te alzan la voz es que tenes al topo adentro del… — Traductor (@TraductorTeAma) September 9, 2025

"Cuando los chupapijas que hasta el 10 de diciembre de 2023 estaban con el equipo rival y desde ese día te dicen 'Sí general' aplauden cuando los fieles te alzan la voz es que tenes al topo adentro del gobierno para destruirte a vos mismo", remarcó y cerró: "Te tenés que desparasitar".

Uno de los principales impulsores de esa consigna fue Ramiro Marra, uno de los primeros eyectados de La Libertad Avanza, tras querer enfrentarse a Karina Milei. El legislador porteño solo se limitó a decir: "Es por vos. Es por la Argentina". Con esto remarcó una vez más el malestar con la gestión oficialista.

Otras de las cuentas que apuntó contra la reunión de hoy fue Profeta de Milei, que señaló al clan Menem, en línea con Santiago Caputo. "Lule Menem y Pareja deberían dejar de esconderse detrás de Karina y dar un paso al costado por la Sagrada Causa de la Libertad que conduce el Presidente Javier Milei", indicó.