La Libertad Avanza busca recuperarse de cara a octubre: "El objetivo es mejorar"

La Libertad Avanza conformó una nueva mesa en Buenos Aires con Karina Milei y Espert a la cabeza. Hubo autocrítica y miran a octubre con nuevos planes.

Luego de la conformación de la mesa política nacional tras la derrota electoral en la elección bonaerense, La Libertad Avanza en el distrito llevó adelante la primera reunión de la nueva mesa política provincial. Así lo informó el espacio en su perfil de . El encuentro tuvo como meta “mejorar el trabajo que se realizó corrigiendo todo aquello que sea necesario a fin de representar fielmente las ideas del Gobierno Nacional y las necesidades del pueblo bonaerense”.

La nueva mesa bonaerense está integrada por Karina Milei, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko, Santiago Caputo y José Luis Espert, quien será “nuestro candidato en primer término”, remarcaron desde el espacio libertario.

La Libertad Avanza mira a octubre sin cambios Durante la reunión, los dirigentes coincidieron en la necesidad de una autocrítica respecto de la estrategia electoral. En palabras del comunicado, se discutió sobre “no haber explicado de una mejor manera la recompensa por el sacrificio que los bonaerenses están haciendo en este proceso de cambio que lidera el Presidente Javier G. Milei”.

El espacio también cuestionó la capacidad de movilización de la oposición. Según señalaron, “el kirchnerismo realizó una movilización masiva como nunca antes se había visto, haciendo uso de viejas prácticas que ellos, como nadie, saben aprovechar”. En ese sentido, admitieron que La Libertad Avanza “omitió dicha situación y no logró en consecuencia convencer de concurrir a votar a todos aquellos que quieren un cambio en la Provincia pese al esfuerzo de muchos por acompañarnos”.

