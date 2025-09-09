Quién es el intendente de Somos Buenos Aires de la Tercera Sección Electoral que surfeó el tsunami peronista

El jefe comunal magdalenense, que defendía la lista de Somos Buenos Aires , entró al selecto grupo de intendentes opositores al peronismo en el que los vecinos priorizaron la gestión municipal por sobre la polarización entre las fuerzas mayoritarias de Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

Lisandro Hourcade el intendente de Magdalena que mantiene en alto la bandera del radicalismo en tierras dominadas por el peronismo

De los 22 jefes comunales opositores que salieron airosos el domingo, 11 son del radicalismo en Somos Buenos Aires , 5 del PRO en la alianza con La Libertad Avanza , 2 ex PRO de La Libertad Avanza , 2 del PRO en Hechos y 2 de fuerzas vecinalistas

La aplastante victoria del peronismo de este domingo dejó muy complicados a los intendentes, especialmente a los radicales, que acompañaron la aventura de Somos Buenos Aires que se presentaba como la alternativa a los extremos entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza .

Somos Buenos Aires anclaba su fuerza en la territorialidad que le aportaban a su músculo político los intendentes del interior bonaerense de los cuales 25, de los 27, son del radicalismo; 2 del PRO como Pablo Petrecca de Junín y María José Gentile de 9 de Julio, el vecinalista de Chivilcoy Guillermo Britos y el peronista de Tigre Julio Zamora.

Live Blog Post Los candidatos de SOMOS BUENOS AIRES Los candidatos de Somos Buenos Aires buscan ser la sorpresa el 7 de septiembre, en una elección que a priori se presenta muy polarizada Foto: Prensa SOMOS BUENOS AIRES

De los 29 jefes comunales que apoyaron, ya sea como candidatos o armadores en sus municipios, el tercer carril que proponía Somos Buenos Aires solo 11 intendentes, todos del radicalismo, pudieron ganar, algunos ajustadamente, en sus distritos.

Entre las aplastantes derrotas que sufrieron los intendentes boinas blancas este domingo, podemos destacar, entre otros, la del histórico jefe comunal de Tandil Miguel Lunghi sus candidatos quedaron en tercer lugar, muy lejos de los 35,2 puntos de Fuerza Patria y de los 34,9 de La Libertad Avanza; o la de Rauch donde el intendente Maximiliano Suescun encabezaba la lista de Senadores de Somos Buenos Aires por la Quinta Sección y sus candidatos quedaron en segundo lugar a poco más de 11 puntos de los candidatos del peronismo unido en Fuerza Patria.

Los únicos 11 intendentes agraciados por la fidelidad de sus vecinos, que no se dejaron hipnotizar por las luces de la polarización, fueron: Érica Revilla, de General Arenales; Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen; Román Bouvier, de Rojas; Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino; Lisandro Hourcade, de Magdalena; Esteban Santoro, de General Madariaga; Pablo Barrena, de Lobería; Miguel Gargaglione, de San Cayetano; Martín Randazzo, de General La Madrid; José Luis Salomón de Saladillo; y raspando la intendenta de Pellegrini, Sofia Gambier.

La bandera radical que flamea en tierras dominadas por el peronismo

Es de destacar el triunfo de Somos Buenos Aires en el único bastión que gobierna el radicalismo en la poderosa Tercera Sección Electoral, dominada por el peronismo tal cual quedo nuevamente demostrado en las elecciones del domingo pasado donde cosecharon más del 54% de los votos; de la mano del intendente de Magdalena Lisandro Hourcade, los candidatos a concejales lograron imponerse en los comicios locales por más de 4 puntos.

En Magdalena la lista radical de Somos Buenos Aires recolecto el 30,80% de los votos, sobre el 26,16% de Fuerza Patria y el 25,10 % del vecinalismo, mientras que los candidatos de La Libertad Avanza quedaron en un lejano cuarto lugar.

El triunfo electoral le permitirá al oficialismo magdalenense sumar a sus filas 2 de las 6 bancas del consejo deliberante que estaban en disputa, de las cuales 2 quedaron en poder del peronismo, 1 para el vecinalismo y la sexta fue para La Libertad Avanza.

En dialogo con MDZ, Lisandro Hourcade intendente del Partido de Magdalena destaco que los vecinos magdalenenses priorizaron la gestión municipal “ Estamos muy contentos con la elección, más en el contexto en que se dieron donde en la mayoría de los municipios primo la polarización entre el kirchnerismo y el mileísmo, que se llevó puesto a un montón de elecciones municipales. Acá en Magdalena, los vecinos siguieron eligiendo por la gestión municipal, al intendente y a su equipo”.

“Sentimos una alegría inmensa de haber logrado sostener la gestión local por sobre la coyuntura provincial y nacional. Quizás en lo inmediato, cuando vimos las elecciones, no era la que esperábamos; pero cuando vimos el contexto provincial donde solo un puñado de intendentes de Somos Buenos Aires pudimos anteponernos sobre Fuerza Patria y La Libertad Avanza ganando en nuestros municipios, eso nos llena de orgullo.”, remato Lisandro Hourcade el jefe comunal magdalenense.

Es de destacar que el radicalismo gobierna el municipio de Magdalena desde el 2015, cuando se lo arrebato por amplia mayoría al peronismo, ganado desde ese momento holgadamente todas las elecciones. La ciudad de Magdalena se fundó en el año 1611 y es uno de los distritos más antiguos de la provincia de Buenos Aires.