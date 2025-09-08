Javier Milei armó una mesa política nacional tras la derrota en Buenos Aires y convocó a gobernadores

El presidente Javier Milei conformó una mesa política con Karina Milei, Bullrich, Santiago Caputo y Francos, además de un espacio de diálogo con las provincias.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes la conformación de una mesa política nacional encabezada por Javier Milei e integrada por dirigentes de máxima confianza de la gestión libertaria. “El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo”, señaló.

Primeras medidas tras la derrota en Buenos Aires La nueva instancia busca ordenar la estrategia política del oficialismo luego del duro revés electoral recibido este domingo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. El Gobierno se repliega en los dirigentes más leales. En este sentido, la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reafirma su rol clave en la estructura de poder libertaria, a la vez que se incluye la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el asesor Santiago Caputo.

Adorni también comunicó que el Presidente instruyó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a convocar una mesa de diálogo federal con los gobernadores. “La idea es abrir un espacio de intercambio con las provincias para fortalecer la gobernabilidad y coordinar la agenda nacional”, detalló el vocero en redes sociales.

En paralelo, se anunció una ampliación de la mesa política bonaerense, con el objetivo de “dar mayor representatividad a quienes integran el espacio provincial”.