Axel Kicillof fue el gobernador que más creció en setiembre y se consolida en la imagen positiva

Axel Kicillof es el gobernador que más creció en setiembre, con un aumento de +2,9% en su imagen positiva entre los bonaerenses.

En septiembre de 2025, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se destacó como el mandatario provincial que más aumentó su imagen positiva en el mes, con un crecimiento de 2,9% respecto de la medición anterior, según un informe de la consultora CB Consultores.

Este aumento de la imagen de Kicillof en la opinión pública marca un impulso notable en su gestión percibida, situándolo entre los gobernadores con mejor valoración, pese a no liderar el ránking general. Además, debe tenerse en cuenta su participación en la campaña de electoral bonaerense de Fuerza Patria, que tuvo al gobernador como una figura central.

Los gobernadores mejor calificados por sus co-provincianos siguen siendo Osvaldo Jaldo (Tucumán), con un 61,2% de imagen positiva, seguido por Gustavo Valdés (Corrientes) con 60,9% e Ignacio Torres (Chubut) con 59,1%. El estudio indica que, aunque Jaldo mantiene el liderazgo, la suba de Kicillof representa un movimiento significativo dentro del ránking.

Los gobernadores con peor valoración en su provincia En el otro extremo del ránking, los peor calificados del mes fueron Alberto Weretilneck (Río Negro) con 44,4%, Ricardo Quintela (La Rioja) con 45,6% y Rolando Figueroa (Neuquén) con 47,5%. Figueroa, además, fue el gobernador que más retrocedió en la evaluación de septiembre, con una caída de 3,4%. El informe señala que “el gobernador que más retrocedió fue Rolando Figueroa”, evidenciando variaciones importantes en la percepción ciudadana incluso entre los mandatarios que se mantienen en posiciones intermedias.