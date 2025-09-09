Axel Kicillof insistió con el llamado de Milei: "Me parece repudiable, pero tenemos que tener un diálogo respetuoso"

El gobernador Axel Kicillof reiteró su deseo de que Javier Milei lo llame luego de la victoria de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses. También habló de la convocatoria del Gobierno.

Tras su victoria en las elecciones provinciales, Axel Kicillof volvió a insistir públicamente en su pedido de diálogo con el presidente Javier Milei. El pedido, que se da en un contexto de fuertes críticas mutuas, busca establecer una relación institucional que el gobernador considera "urgente" y necesaria para la provincia.

¿Por qué Kicillof le pide a Javier Milei que lo llame? El gobernador bonaerense reiteró su pedido de que Milei se comunique con él para establecer un "diálogo respetuoso" e institucional. A pesar de reconocer que "no está de acuerdo en nada", Kicillof cree que, como presidente, debe "hacerse cargo" de su rol y mantener una comunicación seria con el gobernador del distrito más poblado del país.

"Le pedí a Milei que me llamara y no lo hace porque no se atreve. Yo nunca le falté el respeto, nunca lo insulté, y no estoy de acuerdo en nada, me parece un personaje repudiable, pero institucionalmente tenemos que tener un diálogo respetuoso", expresó en diálogo con la radio El Destape.

El acercamiento del Gobierno nacional a Axel Kicillof tras las elecciones Si bien hasta el momento no se produjo una comunicación telefónica directa entre ambos, Kicillof reconoció que recibió un mensaje de WhatsApp del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció una convocatoria a una mesa de diálogo federal con los gobernadores, pero Axel afirmó que ningún mandatario provincial peronista o de la oposición ha reportado un contacto oficial.