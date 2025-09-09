Javier Milei "chapeó" con el mensaje del FMI y ratificó el plan económico del Gobierno

En medio de la tensión política y financiera que desató la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Fondo Monetario Internacional (FMI) salió este martes a respaldar de manera explícita el rumbo económico del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo.

La vocera del organismo, Julie Kozack, aseguró en un mensaje difundido en la red social X que el staff del Fondo está “estrechamente comprometido” con las autoridades argentinas, y destacó la importancia de sostener el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y la agenda de desregulación.

El apoyo internacional llega en un contexto crítico: con el dólar al alza, los bonos en caída y los mercados en estado de pánico tras el resultado electoral del domingo.

Minutos después de la publicación del FMI, el presidente Javier Milei recogió el guante y ratificó que su administración no alterará el plan de ajuste en curso.

Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico: (1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando. VLLC! https://t.co/uCuOXpUj3S

“Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, escribió en su cuenta de X. El mandatario detalló los tres pilares de su estrategia: “(1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”.

Milei cerró su mensaje con el grito que se volvió emblema de su espacio: “¡Viva la libertad, carajo!”, buscando reforzar la idea de que el respaldo del organismo multilateral consolida la hoja de ruta de su Gobierno.