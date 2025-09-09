El Gordo Dan explotó tras la reunión de la mesa política y desató la guerra libertaria

Tras la reunión de la mesa política nacional de La Libertad Avanza encabezada por el presidente Javier Milei este martes en Casa Rosada, surgieron mensajes internos que dejaron en evidencia tensiones dentro del oficialismo.

Uno de los más duros fue el referente libertario conocido como "El Gordo Dan ", quien en redes sociales reclamó que Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja dejen de “usar de escudo humano” a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

"Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron", expresó.

El mensaje generó repercusiones inmediatas en el círculo político libertario, donde persisten disputas internas respecto al rol de los principales armadores del espacio. Mientras Milei insiste en consolidar la cohesión de su fuerza, las críticas públicas exhiben la fragilidad de algunos equilibrios internos.

El mensaje de Javier Milei tras la reunión en Casa Rosada

El presidente Javier Milei sostuvo que "La Libertad Avanza o Argentina retrocede", luego de haber encabezado la reunión de la mesa política nacional puesta en marcha tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires.

Mesa política Manuel Adorni, Martín Menem, Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Santiago Caputo: la nueva mesa política nacional de Javier Milei. X (@LLibertadAvanza)

El mandatario escribió esa frase en su cuenta de X junto a una foto de la reunión con Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni.

"La Libertad Avanza (LLA) o Argentina retrocede", expresó Javier Milei desde sus redes sociales.

LLA indicó en un comunicado Milei "lideró la nueva Mesa Política Nacional" para "trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad".

"Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron", añadió el partido.

Y reiteró: "Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen".