Impactante aterrizaje de emergencia en Florida: una avioneta cayó sobre la I-95 e impactó contra un auto

Una avioneta Beechcraft 95-C55 Baron realizó un aterrizaje de emergencia sobre la autopista I-95, en el condado de Brevard, tras sufrir una falla de motor.

Una avioneta Beechcraft 95-C55 Baron efectuó un aterrizaje de emergencia este lunes por la tarde sobre la autopista interestatal I-95, en el condado de Brevard, Florida. La maniobra se produjo tras una falla de motor registrada poco después de despegar del aeropuerto de Merritt Island.

Durante el descenso forzoso, la aeronave golpeó a un Toyota Camry y provocó heridas leves a una mujer de 57 años. El episodio ocurrió cerca de Cocoa, alrededor de las 17.45, en los carriles sur de la autopista. De acuerdo con el reporte inicial, la aeronave despegó del aeropuerto Cocoa–Merritt Island y pronto informó problemas mecánicos que obligaron al piloto a buscar una zona de aterrizaje alternativa.

Según indicó la Administración Federal de Aviación (FAA), el piloto intentó utilizar la autopista como pista de emergencia cuando la Beechcraft, matrícula "N95KC", registró una falla en uno de sus motores. Fue en ese intento cuando la avioneta impactó contra un Toyota Camry modelo 2023 que circulaba por la I-95.

Aterrizaje de emergencia en Florida Aterrizaje de emergencia en Florida Amplio operativo en la autopista Tras el choque, la aeronave quedó parcialmente apoyada sobre el muro de hormigón que divide los carriles norte y sur. Bomberos y equipos de rescate acudieron rápidamente para asegurar la zona, interrumpir el tránsito y descartar riesgos de incendio debido a la presencia de combustible.

Los servicios de emergencia confirmaron que no hubo fuego y que el área fue estabilizada en cuestión de minutos, aunque el tránsito permaneció afectado mientras se realizaban las tareas de remoción del avión.