Crece la tensión en el Caribe: dos cazabombarderos sobrevolaron Venezuela

Nuevos vuelos de cazas estadounidenses en el Caribe reavivan el conflicto con Venezuela tras las advertencias de Trump a Maduro.

La aparición de los cazas en el Golfo de Venezuela corresponde al reposicionamiento de un portaaviones.

Nuevamente, al igual que la semana pasada, dos cazabombarderos, esta vez dos F/A-18 Super Hornet, sobrevolaron el Golfo de Venezuela, al norte de la localidad de Zulia. Una situación que continúa incrementando la tensión en el Caribe, en medio de los dichos de Donald Trump respecto a que Nicolás Maduro “tiene los días contados”.

La plataforma de seguimiento de vuelos FlightRadar24 fue la que difundió la información, donde compartió una imagen de los cazas en el Golfo. “Encabezando nuestra lista de vuelos más seguidos en este momento: un par de F/A-18 de la Marina de los EE. UU. sobre el Golfo de Venezuela”, explicaron desde su cuenta de X.

FA-18 Super Hornet Sobrevuelo Venezuela X (@flightradar24) Esta aparición de dos aeronaves de las fuerzas de Estados Unidos incrementa las tensiones en una región donde se intensificó la actividad en los últimos días en el Caribe y en las fronteras de Venezuela.

Qué son los F/A-18 Super Hornet que sobrevolaron Venezuela Según detalla el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos, estas aeronaves “son capaces de ejecutar operaciones aire-aire y aire-superficie”. Además, están equipadas con un cañón interno de 20 mm y preparadas para integrar misiles guiados y armamento de precisión, siendo el principal caza de la aviación naval de Estados Unidos.