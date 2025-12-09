Crece la tensión en el Caribe: dos cazabombarderos sobrevolaron Venezuela
Nuevos vuelos de cazas estadounidenses en el Caribe reavivan el conflicto con Venezuela tras las advertencias de Trump a Maduro.
Nuevamente, al igual que la semana pasada, dos cazabombarderos, esta vez dos F/A-18 Super Hornet, sobrevolaron el Golfo de Venezuela, al norte de la localidad de Zulia. Una situación que continúa incrementando la tensión en el Caribe, en medio de los dichos de Donald Trump respecto a que Nicolás Maduro “tiene los días contados”.
La plataforma de seguimiento de vuelos FlightRadar24 fue la que difundió la información, donde compartió una imagen de los cazas en el Golfo. “Encabezando nuestra lista de vuelos más seguidos en este momento: un par de F/A-18 de la Marina de los EE. UU. sobre el Golfo de Venezuela”, explicaron desde su cuenta de X.
Esta aparición de dos aeronaves de las fuerzas de Estados Unidos incrementa las tensiones en una región donde se intensificó la actividad en los últimos días en el Caribe y en las fronteras de Venezuela.
Qué son los F/A-18 Super Hornet que sobrevolaron Venezuela
Según detalla el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos, estas aeronaves “son capaces de ejecutar operaciones aire-aire y aire-superficie”. Además, están equipadas con un cañón interno de 20 mm y preparadas para integrar misiles guiados y armamento de precisión, siendo el principal caza de la aviación naval de Estados Unidos.
Por lo que informó la Marina, este despliegue de los cazas en esa zona se corresponde con el reposicionamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford, que se encuentra desplegado en el Caribe. Un avistamiento que se suma a los dos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea que sobrevolaron el noroeste de Curazao.