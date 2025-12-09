Aparecieron 2 cuerpos flotando en la costa de Colombia tras el ataque de EE.UU. a narcolanchas

Dos cuerpos aparecieron en la costa de La Guajira, al norte de Colombia, cerca de donde Estados Unidos atacó a las narcolanchas de Venezuela.

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, dos cuerpos aparecieron flotando en el mar Caribe.

Un momento de tensión y horror se vive en la zona del mar Caribe, no soló por las amenazas de Estados Unidos a Venezuela y los ataques a las lanchas que parten de este país y han sido derribadas por el ejército norteamericano. Sino porque ahora, aparecieron dos cuerpos flotando en La Guajira, una localidad al norte de Colombia, cercana a donde ocurren estos ataques.

Ya son aproximadamente 87 los muertos que causaron estos ataques a las “narcolanchas” que parten de Venezuela y que Estados Unidos derriba, evitando el narcotráfico que luego afecta al país. En este marco fue que dos cuerpos aparecieron en Puerto López. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ya solicitó una autopsia a ambos cuerpos para la identificación de los mismos.

Todo esto también se da en el contexto de las críticas del propio presidente hacía Donald Trump por los ataques sistemáticos a estas embarcaciones y el fuerte despliegue de la armada en el mar Caribe, donde Estados Unidos busca evitar que esas drogas lleguen más tarde a su país.

La reacción de Petro ante la aparición de los cuerpos “Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira, le pido a Medicina Legal establecer identidades y coordinar con la fiscalía de Venezuela. Pueden ser muertos por bombardeo en el mar”, comentó en su cuenta de X.