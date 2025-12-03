Donald Trump anunció que habrá "ataques terrestres" contra el narcotráfico en el Caribe

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que su administración iniciará “muy pronto” operaciones terrestres contra narcotraficantes en el Caribe.

El anuncio fue realizado durante una reunión de Gabinete en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno comenzará “muy pronto” un operativo de ataques terrestres contra organizaciones narcotraficantes que operan en el Caribe. La declaración tuvo lugar este martes, durante una reunión de Gabinete en la Casa Blanca, y supone una intensificación del enfoque militar que Washington sostiene en la región.

Según el mandatario, este tipo de intervención resultaría más eficaz que las acciones marítimas que predominan actualmente. “Vamos a empezar a realizar esos ataques terrestres. La tierra es mucho más fácil, y conocemos las rutas que toman”, afirmó Trump. “Vamos a empezar con eso muy pronto”, añadió, dejando abierta la posibilidad de un despliegue inmediato.

URGENTE: Trump pronto realizará ataques terrestres contra los cárteles y cualquier país sospechoso de traficar drogas a EEUU: "Cualquiera que haga eso y lo venda a nuestro país está sujeto a ataques... no solo Venezuela".

pic.twitter.com/QXek8AH4nk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 2, 2025

pic.twitter.com/QXek8AH4nk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 2, 2025 Impacto regional y escalada de tensiones El anuncio se produce en un escenario ya marcado por tensiones crecientes, donde Estados Unidos mantiene desde hace meses un importante contingente militar bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

La decisión de avanzar con operaciones terrestres podría modificar el equilibrio político y estratégico del Caribe, afectando tanto a países aliados como a gobiernos con relaciones más complejas con Washington.