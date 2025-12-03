Dos bombarderos de Estados Unidos sobrevolaron Venezuela, tras los dichos de Donald Trump
Dos bombarderos B-52H sobrevolaron el noreste de Curazao, región cercana a Venezuela, luego de los dichos de Trump sobre un posible ataque terrestre.
Dos bombarderos B-52H Stratofortress de Estados Unidos fueron detectados este miércoles sobre el noreste de Curazao, cerca de Venezuela. Estos aviones, diseñados para misiones estratégicas de largo alcance, se sumaron al reciente despliegue de aviones P-8A Poseidon, los dichos de Donald Trump y el "plan de contingencia" ante una posible huída de Nicolás Maduro.
El primer B-52 despegó a las 04:43 AM desde la Base Aérea de Minot, en Dakota del Norte. Tras varias horas de vuelo, una plataforma de seguimiento de vuelos registró su paso por el espacio aéreo del Caribe, agregando un nuevo elemento al incremento de operaciones estadounidenses en la zona.
Te Podría Interesar
Estas aeronaves, con capacidad para transportar hasta 32.000 kilogramos de armamento nuclear o convencional, mantienen un rol central en la disuasión militar de largo alcance de Estados Unidos, operando regularmente en ejercicios de vigilancia regional.
Sobrevuelo en un contexto de despliegues crecientes
La presencia de los B-52 se produjo apenas un día después del arribo de seis aviones P-8A Poseidon destinados a patrullas marítimas. De acuerdo con información pública del Departamento de Defensa, estos movimientos responden a actividades de control y seguimiento ante amenazas transnacionales en el Caribe.
Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Venezuela calificó maniobras de este estilo como provocaciones y denunció riesgos a la soberanía nacional. Hasta ahora, el gobierno de Nicolás Maduro no emitió comentarios oficiales sobre el nuevo sobrevuelo.
El posible ataque terrestre en Venezuela
Washington sostiene que la intensificación de vuelos militares responde a la presión sobre organizaciones delictivas que operarían desde territorio venezolano y países vecinos, entre ellas el Cártel de los Soles.
Además, este nuevo despliegue coincide con la confirmación de “planes de contingencia” sobre Venezuela, difundidos por el Pentágono como previsiones internas ante escenarios de inestabilidad. Asimismo, declaraciones previas del entonces presidente Donald Trump mencionaron la posibilidad de “acciones militares” si persistían las actividades de narcotráfico atribuidas a embarcaciones en la región.