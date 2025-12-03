Dos bombarderos de Estados Unidos sobrevolaron Venezuela, tras los dichos de Donald Trump

Dos bombarderos B-52H sobrevolaron el noreste de Curazao, región cercana a Venezuela, luego de los dichos de Trump sobre un posible ataque terrestre.

A través de una plataforma de seguimiento, se pudo observar dos bombarderos sobrevolando el Caribe, cerca de Venezuela.

Dos bombarderos B-52H Stratofortress de Estados Unidos fueron detectados este miércoles sobre el noreste de Curazao, cerca de Venezuela. Estos aviones, diseñados para misiones estratégicas de largo alcance, se sumaron al reciente despliegue de aviones P-8A Poseidon, los dichos de Donald Trump y el "plan de contingencia" ante una posible huída de Nicolás Maduro.

El primer B-52 despegó a las 04:43 AM desde la Base Aérea de Minot, en Dakota del Norte. Tras varias horas de vuelo, una plataforma de seguimiento de vuelos registró su paso por el espacio aéreo del Caribe, agregando un nuevo elemento al incremento de operaciones estadounidenses en la zona.

Estas aeronaves, con capacidad para transportar hasta 32.000 kilogramos de armamento nuclear o convencional, mantienen un rol central en la disuasión militar de largo alcance de Estados Unidos, operando regularmente en ejercicios de vigilancia regional.

Sobrevuelo en un contexto de despliegues crecientes La presencia de los B-52 se produjo apenas un día después del arribo de seis aviones P-8A Poseidon destinados a patrullas marítimas. De acuerdo con información pública del Departamento de Defensa, estos movimientos responden a actividades de control y seguimiento ante amenazas transnacionales en el Caribe.

Sobrevuelo bombarderos en Venezuela Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Venezuela calificó maniobras de este estilo como provocaciones y denunció riesgos a la soberanía nacional. Hasta ahora, el gobierno de Nicolás Maduro no emitió comentarios oficiales sobre el nuevo sobrevuelo.