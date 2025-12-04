Cuba reconecta su sistema eléctrico tras un apagón masivo, pero el déficit persiste

Cuba logró reconectar este miércoles su Sistema Electroenergético Nacional (SEN) después de un apagón masivo que afectó a su zona occidental y dejó sin suministro a aproximadamente 3,5 millones de personas. Aun así, el déficit de generación sigue siendo tan alto que hasta el 67% del territorio experimenta apagones simultáneos, un reflejo de la grave crisis energética que vive la isla desde mediados de 2024.

El episodio se sumó a un año marcado por cortes diarios que en algunos casos superan las 20 horas, además de cinco fallas totales del SEN y múltiples interrupciones parciales. La más reciente ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando una avería en una línea de transmisión entre dos termoeléctricas del occidente provocó un apagón en cuatro provincias, incluida La Habana.

Un nuevo colapso en el sistema eléctrico de Cuba La falla dejó sin servicio eléctrico a toda la región occidental, mientras el resto del país continuó operando bajo los prolongados cortes habituales. La termoeléctrica de Santa Cruz y la de Mariel tuvieron que detenerse, lo que generó un efecto en cadena que desconectó otras dos plantas ubicadas en el centro y el oriente del país. En total, cuatro de las siete centrales termoeléctricas quedaron fuera de servicio.

Tras más de 15 horas, tres de ellas lograron reinsertarse al sistema, pero la CTE Felton —una de las principales del país— permanecerá detenida al menos 24 horas más. Lázaro Guerra, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, indicó a la televisión estatal que, aunque la red ya se encuentra unificada, el déficit de generación continúa siendo “importante” y “elevado”.