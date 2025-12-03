Revelaron nuevas e impactantes imágenes de la isla privada de Jeffrey Epstein

Los demócratas de la Cámara de Representantes divulgaron fotos y videos inéditos de la isla Little St. James que utilizaba el empresario.

La Cámara de Representantes presiona para que se liberen los archivos sobre el caso de Jeffrey Epstein.

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron nuevas fotos y videos de la isla caribeña privada de Jeffrey Epstein, con material obtenido por autoridades de las Islas Vírgenes en 2020. Las imágenes muestran interiores, una sala con sillón odontológico y distintos objetos vinculados al entorno cotidiano del financista fallecido.

Los legisladores difundieron este material con la idea de ofrecer una mirada adicional al funcionamiento interno de la propiedad, señalada por sobrevivientes y fiscales como escenario de delitos graves. Los videos incluyen un recorrido por la casa principal, mientras las fotografías documentan habitaciones y una pizarra con varias palabras escritas.

Isla de Epstein (2) EFE Presión del Congreso para divulgar archivos La difusión ocurrió en un contexto legislativo en el que integrantes de la Cámara buscan mantener la presión sobre el Departamento de Justicia antes de una fecha límite fijada para publicar archivos relacionados con el caso. Según lo informado, un grupo bipartidista también solicitó a la fiscal general Pam Bondi detalles actualizados sobre el avance de las gestiones.

Isla de Epstein (1) EFE El material fue originalmente recuperado por la policía de las Islas Vírgenes en 2020, un año después de que el financista se suicidara en prisión. Las autoridades locales aportaron estas evidencias como parte de las actuaciones que derivaron en acuerdos civiles por más de 100 millones de dólares con los herederos de Epstein.

La isla y sus antecedentes judiciales El empresario Jeffrey Epstein poseía dos islas en el archipiélago estadounidense. Little St. James, las cuales fueron señaladas por los residentes como un espacio donde, según múltiples denuncias, se llevaban a cabo hechos de trata y abusos contra menores. La acusación formal de la fiscalía de las Islas Vírgenes describió “decenas de mujeres jóvenes y niños” como víctimas de violaciones y agresiones.