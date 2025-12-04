Ucrania: Rusia ejecuta un ataque contra infraestructura energética y mata varios civiles

Las fuerzas de Rusia llevan a cabo un ataque en Ucrania. Hay hasta ahora cinco ucranianos muertos e infraestructuras energéticas dañadas.

Ataques de Rusia han matado en las últimas horas a dos civiles en la región de Donetsk y a otros tres en la sureña Jersón, y han dañado infraestructuras energéticas en la ciudad ribereña del mar Negro de Odesa, en Ucrania, según las autoridades regionales ucranianas.

Los dos fallecidos en Donetsk se encontraban en la ciudad de Kostiantínivka, que está situada cerca del frente y es uno de los objetivos de los ataques de las fuerzas rusas en la región.

En Jersón, las víctimas mortales se registraron en la parte de la región que sigue bajo control ucraniano. La región de Jersón está dividida por el río Dniéper. La orilla oriental está controlada por Rusia y la occidental por Ucrania.

Rusia y su poder de fuego en Ucrania Las zonas cercanas al frente se encuentran bajo el fuego constante de artillería de distintos tipos, drones, bombas aéreas y en ocasiones misiles de Rusia.