Rusia confirma ataques de drones de Ucrania a depósitos de combustible del país

Rusia confirma ataques con drones ucranianos a depósitos de combustible en varias partes del país. Además hubo un ataque a un importante oleoducto.

Ucrania y Rusia no dejan de llevar adelante fuertes ataques con drones en líneas enemigas. Foto Efe

EFE

Las autoridades de Rusia han confirmado este miércoles ataques con drones de Ucrania sobre sus instalaciones energéticas en regiones como Tambov o Vorónezh, además de en otras áreas cerca de la frontera como Briansk, Kursk o Rostov. Ucrania no se ha pronunciado al respecto.

El gobernador de Tambov, Yevgeni Pervishov, ha confirmado en Telegram un ataque sobre un depósito de petróleo en la región, mientras que en Vorónezh los restos de cuatro drones interceptados cayeron en otras instalaciones provocando daños.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este miércoles del derribo de 102 drones ucranianos durante la pasada noche en lugares tales como Astrajan, Belgorod, Briansk, Kursk, Rostov, Saratov y la citada Vorónezh.

Los drones, armas muy usadas por Ucrania y Rusia en esta larga guerra. Foto Efe

Rusia sufre otros ataques de Ucrania

Por otro lado, los servicios de Inteligencia de Ucrania han dado a conocer este miércoles un último ataque lanzado el lunes sobre las instalaciones en Rusia del oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso a Europa.

Este tipo de acciones han provocado el malestar de países como Hungría.

