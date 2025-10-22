Por qué se cayó la cumbre de Donald Trump y Vladimir Putin por Ucrania en Hungría
Donald Trump y Vladimir Putin se reunirían para hablar de la paz en Ucrania, pero desde ambos lados se asegura que "nadie quiere perder tiempo".
La cumbre en Hungría entre Donald Trump y Vladimir Putin está caída. Rusia respondió hoy al presidente de Estados Unidos sobre el aplazamiento de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest, para hablar de la guerra en Ucrania. El norteamericano, al respecto, dijo que "nadie quiere perder el tiempo".
"Nadie quiere perder el tiempo. Ni el presidente Donald Trump ni el presidente Vladimir Putin", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial.
Lo hizo en su rueda de prensa telefónica diaria, después de que el mandatario de Estados Unidos asegurara que no quiere "perder el tiempo" con "una reunión inútil".
Donald Trump desestima, pero Hungría prosigue con los preparativos
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó este miércoles que, aunque la Casa Blanca ha descartado que los presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, se reúnan en Budapest en un futuro inmediato, su Gobierno continúa preparándose para acoger esa cumbre en una fecha incierta.
"Continúan los preparativos para la cumbre de paz. La fecha aún es incierta. Cuando llegue el momento, la celebraremos", afirmó el ultranacionalista Orbán en la red social Facebook. El jefe de Gobierno húngaro agregó que la ciudad Budapest ha sido elegida como sede de las negociaciones entre Trump y Putin sobre la paz en Ucrania porque "Hungría es una isla pacífica y los húngaros están a favor de la paz".
Por que se cayó la cita
Este cambio se produjo después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablara por teléfono con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y de que este rechazara implementar un alto el fuego en estos momentos, como había propuesto Washington como condición para avanzar en las negociaciones.
El primer ministro de Hungría es un cercano aliado tanto de Donald Trump como de Vladimir Putin y suele presentarse como un puente entre el este y el occidente. El Gobierno de Orbán se opone a ayudar militarmente a Ucrania, y las relaciones entre Budapest y Kiev son muy tensas. Efe