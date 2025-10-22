Por qué se cayó la cumbre de Donald Trump y Vladimir Putin por Ucrania en Hungría

Lo hizo en su rueda de prensa telefónica diaria, después de que el mandatario de Estados Unidos asegurara que no quiere "perder el tiempo" con "una reunión inútil".

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó este miércoles que, aunque la Casa Blanca ha descartado que los presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin , se reúnan en Budapest en un futuro inmediato, su Gobierno continúa preparándose para acoger esa cumbre en una fecha incierta.

"Continúan los preparativos para la cumbre de paz . La fecha aún es incierta. Cuando llegue el momento, la celebraremos", afirmó el ultranacionalista Orbán en la red social Facebook. El jefe de Gobierno húngaro agregó que la ciudad Budapest ha sido elegida como sede de las negociaciones entre Trump y Putin sobre la paz en Ucrania porque "Hungría es una isla pacífica y los húngaros están a favor de la paz".

Víktor Orbán Orbán sigue haciendo declaraciones polémicas. Foto: Efe. Víktor Orbán tiene buena relación con Donald Trump y también con Vladimir Putin. Foto: Efe. EFE

Por que se cayó la cita

Este cambio se produjo después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablara por teléfono con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y de que este rechazara implementar un alto el fuego en estos momentos, como había propuesto Washington como condición para avanzar en las negociaciones.

El primer ministro de Hungría es un cercano aliado tanto de Donald Trump como de Vladimir Putin y suele presentarse como un puente entre el este y el occidente. El Gobierno de Orbán se opone a ayudar militarmente a Ucrania, y las relaciones entre Budapest y Kiev son muy tensas. Efe