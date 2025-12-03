Donald Trump dice que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump asegura que analiza ataques dentro de Venezuela y que se iniciarían "muy pronto".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que "muy pronto" comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela, en el marco de una escalada respecto de los bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico contra supuestos narcotraficantes.

"Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Por Es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso muy pronto", ha declarado Trump durante una reunión de seguridad de su gabinete retransmitido por la Casa Blanca.

En su intervención, ha acusado a la Administración anterior, liderada por el demócrata Joe Biden, de aplicar una política migratoria que ha permitido un flujo de drogas y la entrada de "asesinos" sin "ningún control" que se ha cobrado muchas vidas en Estados Unidos: "Estamos eliminando a esos hijos de puta", ha declarado.

Donald Trump bombardearía otros países No obstante, Donald Trump ha barajado llevar a cabo bombardeos contra otros países bajo este mismo argumento, puesto que ha considerado que "cualquiera" que produzca o venda drogas a Estados Unidos "está sujeto a ataque".