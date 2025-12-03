"Es muy peligroso para un expresidente volver a Honduras en estas condiciones, donde se cultivó el odio": la esposa de Juan Orlando Hernández asegura que el político indultado por Trump se quedará en EE.UU.

La esposa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández , liberado este lunes de una prisión en EE.UU., dijo que su esposo permanecerá de momento en el país norteamericano porque no está garantizada su seguridad en caso de regresar.

"Es muy peligroso para un expresidente volver en estas condiciones, donde lo que se cultivó de parte del gobierno (de Xiomara Castro) era ese discurso de odio", declaró Ana García de Hernández a la BBC.

"No creemos que haya las condiciones para que él pueda regresar en este momento. (...) Nuestro anhelo es estar aquí, pero también tenemos que pensar en cuáles son las mejores condiciones para que nuestra familia pueda superar el trauma que hemos vivido a lo largo de los últimos cuatro años", agregó.

Hernández, integrante del conservador Partido Nacional y que gobernó Honduras entre 2014 y 2022, estaba recluido en una cárcel de Virginia Occidental tras una condena a 45 años de prisión en junio de 2024 como cabecilla de una organización que introdujo más de 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos .

Pero días atrás fue indultado por el presidente de ese país, Donald Trump .

En su red Truth Social, el mandatario estadounidense se refirió a su decisión y alegó que Hernández "ha sido tratado con mucha dureza e injusticia".

El mensaje fue publicado horas antes de que los hondureños concurrieran el domingo a las urnas para elegir a un nuevo presidente, que asumirá el próximo 27 de enero.

Si bien aún se desconoce el ganador, el escrutinio del 69% de las mesas muestra una ajustada diferencia entre el nacionalista Nasry Asfura y el liberal Salvador Nasralla. La candidata oficialista Rixi Moncada quedó relegada al tercer lugar.

Ana García de Hernández afirmó que para que su marido pueda regresar a Honduras, dependerá "sobre todo de las condiciones de seguridad que se le garanticen". Sostuvo que ella y su familia no pueden entrar a Estados Unidos porque sus visas fueron revocadas, pero que iniciarán los trámites para levantar esa sanción y poder reunirse con el exmandatario.

García también dijo que miembros del movimiento trumpista MAGA (Make America Great Again, "Hagamos Estados Unidos grande nuevamente") habían defendido la causa de su esposo y habían intercedido ante el propio Trump para su liberación.

García recordó que el presidente estadounidense había prometido en campaña que "se iba a encargar de que ninguna persona tuviera que sufrir la persecución del Estado" y que cumplió con su marido.

Además, comparó la situación de Hernández con la de Trump, porque ambos fueron investigados por la Fiscalía del distrito sur de Nueva York y condenados "sin pruebas".

Entre la incredulidad y la euforia

Getty Images En abril de 2022, Juan Orlando Hernández fue extraditado a EE.UU., donde fue condenado por narcotráfico.

La noticia sobre el indulto ha sido recibida con una mezcla de incredulidad y resignación en Honduras, excepto por los seguidores de Hernández, quienes se mostraron eufóricos.

El expresidente había sido declarado culpable de importar cocaína y poseer "dispositivos destructivos" como ametralladoras, según el tribunal de Nueva York que lo juzgó.

Los fiscales alegaron que Hernández había dirigido Honduras como un "narcoestado" y aceptado millones de dólares en sobornos de narcotraficantes para protegerlos de la ley.

Hernández defendió su inocencia frente al tribunal y aseguró haber sido "acusado errónea e injustamente".

De acuerdo con su esposa, el político hondureño fue juzgado sin pruebas, con "un testimonio basado en chismes", y que su condena fue parte de "un libreto que impulsa la izquierda".

Los fiscales lo acusaron de asociarse con "algunos de los narcotraficantes más importantes del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a EE.UU.".

Tres meses después de dejar el puesto, fue arrestado y extraditado a Nueva York para enfrentar cargos federales.

