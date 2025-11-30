Elecciones en Honduras: la candidata de izquierda busca evitar el avance de la derecha

Honduras se prepara para una jornada electoral decisiva. Este domingo, Rixi Moncada , la candidata de izquierda y heredera política de la presidenta saliente Xiomara Castro , intentará asegurar la continuidad del Gobierno progresista en un clima marcado por la incertidumbre, el temor y las acusaciones de fraude entre los principales partidos.

Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre) , llega a la contienda con un leve favoritismo, pero los últimos sondeos coinciden en un triple empate técnico con sus dos rivales de derecha : Salvador Nasralla , del Partido Liberal (PL), y Nasry Asfura , del Partido Nacional (PN), considerado cercano al presidente estadounidense Donald Trump .

La campaña estuvo atravesada por la creciente influencia de las pandillas, la presencia del narcotráfico y los señalamientos por intentos de fraude. Diversas organizaciones alertaron sobre hechos de violencia política y amenazas a dirigentes locales, en un contexto que complica el normal desarrollo del proceso electoral.

El Gobierno saliente, encabezado por Castro, sostiene que sectores vinculados al crimen organizado intentan desestabilizar la elección. Desde la oposición, en cambio, acusan al oficialismo de preparar un “fraude institucional”.

Exministra de Finanzas y de Defensa, Moncada es una figura central en el proyecto político de Castro y del expresidente Manuel Zelaya , derrocado en 2009 y esposo de la actual mandataria. Con el impedimento constitucional que prohíbe la reelección, Castro dejará el cargo el próximo 27 de febrero , delegando en su candidata la continuidad del rumbo político iniciado en 2022.

Moncada promete profundizar las reformas institucionales, fortalecer políticas sociales y avanzar en la recuperación económica del país.

Un país que elegirá presidente sin segunda vuelta

Honduras define a su próximo mandatario por mayoría simple, es decir, sin necesidad de segunda vuelta. Quien obtenga más votos será proclamado presidente.

ELECCIONES EN HONDURAS EFE

Unos 6,5 millones de hondureños están habilitados para votar no solo al próximo jefe de Estado y vicepresidente, sino también a 128 diputados del Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y 298 gobiernos municipales.

Con una competencia extremadamente ajustada, analistas anticipan una de las elecciones más reñidas de los últimos años, con un resultado que podría definirse voto a voto.