Adolf Hitler, el candidato africano que arrasa en elecciones locales

El hombre de 59 años, llamado Adolf Hitler Uunona, pertenece al partido de izquierda en Namibia y ya había sido electo en 2020.

El candidato contó que fue su padre quién eligió el nombre, sin conocer la historia del dictador.

Este miércoles se llevarán a cabo las elecciones locales en Namibia, un pequeño país ubicado al sur de África. Allí, se generó una polémica después de que se conociera el nombre de uno de los principales candidatos en una elección en el distrito de Ompundja, donde ya fue electo en 2020 y que ahora, tiene grandes chances de ser electo nuevamente.

El candidato Adolf Hitler Uunona es un hombre de 59 años, perteneciente a la Organización Popular de África Sudoccidental (Swapo), un espacio político que gobierna este país desde la independencia del mismo en 1990, cuando se independizó de Sudáfrica. En las elecciones pasadas, Hitler Uunona había ganado con el 85% de los votos y por lo que se espera que sea electo nuevamente.

La historia detrás del polémico nombre del candidato Hace algún tiempo, previo a las elecciones pasadas, el hombre explicó: "Mi padre probablemente no entendía lo que representaba realmente el nombre de Adolf Hitler. De niño, lo consideraba un nombre totalmente normal". Namibia supo ser una vieja colonia alemana, por lo que es normal que se conserven muchos topónimos germanos.

Más tarde agregó: "Solo al crecer comprendí que este hombre quería conquistar el mundo entero. No tengo nada que ver con nada de esto", comentó, queriéndose alejar de cualquier tipo de suposición que se puede hacer respecto a su nombre y su ideología política.