Tiroteo en un cumpleaños infantil en California dejó un saldo de cuatro muertos y diez heridos

Un tiroteo masivo en un salón de banquetes en Stockton, California, dejó cuatro muertos y diez heridos —entre ellos varios niños— durante una fiesta infantil.

Una celebración familiar en Stockton, California, se convirtió en tragedia cuando un tiroteo masivo dejó cuatro personas muertas y diez heridas, incluidas víctimas menores de edad, según confirmaron autoridades del condado de San Joaquín. El hecho ocurrió poco antes de las 6 p.m. hora local en un salón de banquetes donde una familia realizaba una fiesta infantil.

El vicealcalde de Stockton, Jason Lee, confirmó que la violencia estalló en plena celebración del cumpleaños de un niño, lo que agrava el impacto del ataque. Por su parte, la portavoz de la policía del condado, Heather Brent, señaló la crudeza de la escena: “Es inconcebible que haya niños pequeños que resultaran heridos”, expresó en una rueda de prensa.

El momento del ataque en California Tiroteo En California Investigación en marcha: posible ataque dirigido La policía local trabaja junto con el FBI y otras agencias de seguridad para reconstruir lo ocurrido. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el tiroteo habría sido un “incidente dirigido”, aunque las autoridades no brindaron detalles sobre posibles motivos o sospechosos.

Las víctimas, tanto niños como adultos, fueron trasladadas a hospitales cercanos. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre sus edades, identidades o estado de salud.

Reacción de las autoridades estatales El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado de inmediato sobre el “horrible tiroteo”, según comunicó su Oficina de Servicios de Emergencia, que se mantiene en coordinación con la policía local para monitorear la situación y brindar asistencia.