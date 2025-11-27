El afgano que baleó a los soldados cerca de la Casa Blanca había llegado a Estados Unidos por un programa de Joe Biden

Este miércoles por la tarde, dos soldados de la Guardia Nacional sufrieron un tiroteo en pleno centro de Washington, a pocos metros de la Casa Blanca . El principal sospechoso fue identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal (29), un ciudadano afgano que podría ser condenado a pena de muerte.

Así lo indicó la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, en diálogo con Fox News. Asimismo, informó que los oficiales, quienes fueron dados por muertos en un principio, "superaron la cirugía", aunque no dio más detalles acerca de su estado de salud.

Rahmanullah Lakanwal es un ciudadano afgano de 29 años de edad. Según se supo, llegó a Bellingham, Washington, con su esposa y sus cinco hijos. Trabajó durante 10 años con las fuerzas de Washington en Afganistán antes de ser evacuado a Estados Unidos en septiembre de 2021, tras el colapso caótico del gobierno en Kabul, cuando los estadounidenses evacuaban frenéticamente a personas mientras los talibanes tomaban el control.

El sospechoso formó parte de la “Operación Bienvenidos Aliados”, el programa del gobierno de Joe Biden que reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada de Estados Unidos del país, según funcionarios norteamericanos. La iniciativa llevó aproximadamente a 76.000 afganos a Estados Unidos, muchos de los cuales habían trabajado junto a tropas y diplomáticos estadounidenses como intérpretes y traductores.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, detalló que, como miembros de la fuerza aliada en Kandahar, Afganistán, Lakanwal trabajó con varias entidades del gobierno estadounidense, incluido los servicios de inteligencia.

“A este individuo, y a tantos otros, nunca se les debería haber permitido venir aquí”,dijo Ratcliffe al sitio Fox News. “Nuestros ciudadanos y militares merecen algo mucho mejor que soportar las consecuencias continuas de los catastróficos fracasos de la administración Biden”.

Así fue el tiroteo: los soldados habían sido dados por muertos

El tiroteo tuvo lugar por la tarde en pleno centro de Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca, donde cientos de agentes de la Guardia Nacional patrullan desde agosto las calles a petición del presidente Donald Trump y en contra de la opinión de las autoridades locales demócratas.

Jeffery Carroll, jefe adjunto de la policía de Washington, dijo que el atacante “tendió una emboscada” a sus víctimas. “Dobló la esquina, levantó un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional”, afirmó.

En otra línea, el gobernador de Virginia Occidental, estado de donde provienen las dos víctimas, había anunciado en redes sociales que ambos soldados habían fallecido, pero luego rectificó y dijo haber recibido "información contradictoria". Finalmente se supo que se encontraban en “estado crítico”.

Por su parte, el presidente Trump realizó un posteo en su cuenta de Truth Social y calificó el episodio como "un acto de odio y de terrorismo" y un "crimen contra toda nuestra nación".