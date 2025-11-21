Tras reunirse en Casa Blanca, Trump ahora dice que Mamdani puede hacer "un gran trabajo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani , coincidieron en que la reunión que mantuvieron este viernes en la Casa Blanca fue “muy productiva”, pese a los cruces y ataques que ambos protagonizaron durante la campaña para las elecciones municipales.

Tras el encuentro, Trump y Mamdani ofrecieron una conferencia conjunta en el Salón Oval. El mandatario republicano permaneció sentado en su escritorio, mientras que el demócrata se ubicó de pie a su lado, en una escena de inesperada cordialidad.

“Tengo mucha confianza en que puede hacer un gran trabajo”, afirmó Trump, quien detalló que la conversación, realizada a puertas cerradas, resultó “muy productiva”.

El presidente sostuvo que cree que los neoyorquinos “con suerte, tendrán un alcalde realmente excelente” y prometió ayudar a Mamdani a “hacer realidad el sueño de todos”.

Aunque en el pasado Trump llamó a Mamdani “comunista”, ahora señaló que el demócrata “tiene ideas un tanto extravagantes”, pero confía en que, “con suerte”, sorprenderá “a muchos conservadores” y también “a muchos liberales”.

Por su parte, Mamdani, que asumirá el cargo el 1º de enero, consideró que la reunión fue “positiva”. Dijo que ambos dejaron claras sus posturas y que el encuentro se centró en buscar políticas para servir a los habitantes de la ciudad, no en sus diferencias personales.

El giro en el tono entre ambos llega después de una campaña intensa en la que Mamdani calificó a Trump de “déspota”, mientras que el republicano aseguró que muchos neoyorquinos se mudarían a Florida para escapar de un “régimen comunista”.

Durante la sesión de preguntas en el Salón Oval, Mamdani indicó que también debatieron sobre los operativos de la Patrulla Fronteriza en Nueva York, y Trump añadió que comparten el objetivo de una ciudad “libre de crimen”.

La victoria de Zohran Mamdani en las elecciones del 4 de noviembre fue histórica: obtuvo alrededor del 50,6% de los votos, frente al 41,2% de Andrew Cuomo —demócrata que se presentó como independiente y recibió el respaldo de Trump en el tramo final— y el 7,4% del republicano Curtis Sliwa.

Con solo 34 años, Mamdani será uno de los alcaldes más jóvenes y el primer musulmán en gobernar la ciudad.