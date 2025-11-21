Donald Trump estudia si Estados Unidos hará ataques en la frontera con México

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump estudia tomar "medidas adicionales" contra el narcotráfico al otro lado de su frontera sur con México.

Estados Unidos tiene intención de adoptar "medidas adicionales" para combatir el narcotráfico al otro lado de su frontera sur, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que estaría "orgulloso" de ordenar ataques contra narcotraficantes en México y pese a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que no va a "permitir" intervenciones militares de ningún gobierno extranjero.

"El presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto", ha afirmado en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicando que están siendo "analizadas constantemente" por u equipo de seguridad nacional.

Leavitt ha justificado este interés del mandatario estadounidense en que "prometió" durante la campaña electoral enfrentarse a los cárteles y ha alabado sus "medidas sin precedentes" al respecto. "Y ha dejado sobre la mesa otras opciones que aún tiene a su disposición", ha agregado sin dar más detalles.

Estados Unidos destaca esfuerzos de México Con todo, la portavoz de Estados Unidos ha elogiado los "avances históricos" de Sheinbaum y ha celebrado que la presidenta mexicana y su gabinete "han cooperado enormemente con los esfuerzos del presidente Trump en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico".

Claudia Sheinbaum deberá renegociar el tratado de libre comercio. Foto: EFE Estados Unidos y Donald Trump preocupan a la mandataria Claudia Sheinbaum de México. Foto: Efe EFE La dirigente latinoamericana Claudia Sheinbaum afirmó esta semana que "nosotros no aceptamos intervenciones de ningún gobierno extranjero". "No va a ocurrir (...). No lo vamos a permitir", aseguró en rueda de prensa, subrayado que Washington únicamente intervendría en caso de que ella lo pidiera.